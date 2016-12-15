В Алеппо началась операция по эвакуации повстанцев

В сирийском Алеппо началась эвакуация вооруженных повстанцев, сообщают СМИ со ссылкой на источники в сирийском правительстве и армии. Изначально эвакуация должна была пройти в среду, но план сорвался, и в городе вновь начались столкновения. "Операция по организации выхода вооруженных людей из восточного Алеппо началась", - цитирует агентство Рейтер анонимного сирийского чиновника. Источник агентства Ассошиэйтед пресс сообщил, что в городе началась подготовка к эвакуации боевиков. В российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии подтвердили начало операции и подчеркнули, что сирийское правительство гарантирует безопасность всем выезжающим из Алеппо повстанцам. "Сирийские власти гарантируют безопасность всем членам вооруженных формирований, решивших покинуть восточные кварталы Алеппо", - подчеркивается в сообщении. Отдельно там подчеркнули, что операция по эвакуации "проводится по поручению президента России Владимира Путина". "Вывод боевиков будет осуществлен 20 автобусами и 10 машинами скорой помощи по специальному коридору в направлении города Идлиб", - говорится в сообщении Центра примирения. Ранее телеканал ливанской группировки "Хезболла", бойцы которой оказывают поддержку сирийским правительственным силам, сообщил, что переговорщикам по ситуации в Алеппо удалось достичь договоренности об эвакуации повстанцев из восточных районов города. О том же сообщали сирийские военные источники. По информации "Хезболлы", боевиков должны отвезти в населенный пункт Хан-Туман к юго-востоку от Алеппо. Соглашение об эвакуации мирных жителей было также достигнуто несколькими часами ранее, однако о начале эвакуации пока не сообщается. Международный комитет Красного Креста заявил, что конфликтующие стороны обратились к нему с просьбой помочь в эвакуации раненых из города. Идет ли речь о раненых боевиках или мирных жителях, не уточняется. Операцию проведут вместе с сирийским отделением Красного Полумесяца. Прежнее соглашение об эвакуации, гарантами которого выступили Россия и Турция, сорвалось практически сразу после вступления в силу. Эвакуация мирных жителей должна была начаться в среду в 5 утра по местному времени (6 часов утра мск). Однако, как утверждал российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии, в среду, "воспользовавшись перемирием, с рассветом боевики перегруппировались и возобновили боевые действия, пытаясь прорвать позиции сирийских войск". Между тем источники Арабской службы Би-би-си в Алеппо заявляют, что нападение совершили не повстанцы. По их данным, минометный огонь был открыт со стороны правительственных войск. По оценке Арабской службы Би-би-си, в восточной части города сейчас находится около 50 тысяч мирных жителей и около 400 повстанцев.