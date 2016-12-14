РИА Новости. Фехтовальщица Яна Егорян стала лауреатом национальной премии в области физической культуры и спорта 2016 года в номинации "Гордость России" в категории "Спортсменка года". Торжественная церемония вручения премии состоялась в среду в Москве. В ней приняли участие вице-премьер правительства РФ по вопросам физкультуры, спорта и молодежной политики Виталий Мутко, а также министр спорта РФ Павел Колобков. Егорян на Играх-2016 стала двукратной олимпийской чемпионкой — в личной и командной сабле. На премию также претендовали Алия Мустафина (спортивная гимнастика) и Маргарита Мамун (художественная гимнастика).