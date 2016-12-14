Кого бомбила Россия, когда ИГ захватывало Пальмиру

Террористическая группировка «Исламское государство» в Сирии 11 декабря вновь отвоевала у сирийской армии античный город Пальмиру, освобождение которого считалось самым главным достижением России в ходе сирийского конфликта. Боевики начали наступление на Пальмиру 8 декабря и фактически за три дня захватили ее, между тем как в марте 2016 года потребовались колоссальные усилия России и Сирии для освобождения города. Это событие, однако, приводит к ряду предположений, которые могут внести ясность в картину сирийского конфликта. Где были российкие войска? В частности, стоит констатировать, что захват Пальмиры террористической группировкой «Исламское государство» произошел тогда, когда сирийская армия вела ожесточенные бои с умеренной оппозицией в Алеппо и брала под свой контроль все новые и новые районы города. То есть, силы сирийской армии в основном были сосредоточены в Алеппо, и можно этим объяснить тот факт, что возле Пальмиры исламистам не оказывалось серьезного сопротивления. Другой вопрос - роль России в ходе этих событий. Как известно, Москва оказывает поддержку режиму Башара Асада в Сирии, в то же время официально заявляется, что первичной мишенью для России является террористические группировки, в частности -«Исламское государство». Поэтому можно констатировать, что российская авиация так же, как и правительственная сирийская армия, «работают» в направлении Алеппо, где ведутся бои против сил умеренной оппозиции. Мишенью является оппозиция Эти факты свидетельствуют о том, что не смотря на официальные заявления, что Москва считает сверхзадачей борьбу против терроризма, российские силы в Сирии, в действительности, оказывают в первую очередь поддержку правительственным войскам, в том числе и умеренной сирийской оппозиции, в вопросе нанесения авиаударов, между тем, как основные действия, развернутые против «Исламского государства», которое представляет наибольшую угрозу мировой безопасности, координируются и осуществляются Соединенными Штатами и международной коалицией во главе с ними. В случае коалиции США, начиная с сентября 2014 года, по позициям террористов было нанесено более 16.700 авиаударов, из которых 6.000 на территории Сирии, остальные на территории Ирака. С начала сентября 2015 года, когда Россия вовлеклась в сирийский конфликт, только 20% от авиаударов российской авиации были нанесены по позициям ИГ. Об этом свидетельствуют результаты аналитики агенства Reuters , которые основаны на официальных заявлениях Министерства обороны Российской Федерации. Поэтому, не удивительно, что Пальмира (освобождение которой представлялось русскими, как достижение военной операции в Сирии) за три дня была захвачена «Исламским государством». При том, уже 12 декабря специальный представитель генсека ООН по Сирии заявил, что сирийская армия в Алеппо за последние дни « расстреляла 82 мирных жителя в их же квартирах». То есть, пока исламисты повторно захватывали Алеппо, полную военными складами сирийской армии, сама сирийская армия (не без российской поддержки) была занята «выяснением отношений» с оппозиционерами Алеппо. Пропагандистский провал Пальмиры Отметим еще один факт. «Исламское государство» смогло зафиксировать продвижение на сирийском фронте в тех условиях, когда «дома» - в иракском Мосуле, вела ожесточенные бои против взявших в окружение город иракских и курдских войск и фактически там же и сосредоточила свои основные силы. Это означает, что захват Пальмиры длился не только три дня, но и осуществлялся ограниченными ресурсами исламистов. Это в свою очередь, дает повод предполагать, что исламисты, атакуя Пальмиру, трезво осознавали, что российские и сирийские войска заняты боями против умеренной оппозиции. Обращаясь к значению, которое имела Пальмира для России, констатируем, что в российских медиа освобождение освещалось, как будто это было величайшим подвигом войны. После марта 2016 года, когда сирийская армия при помощи Военных сил РФ и «Хезболлы» взяла под контроль Пальмиру, в мае месяце русские в Римском амфитеатре Пальмиры организовали большой классический концерт во главе с дирижором Валерием Гергиевым, которого позднее президент России Владимир Путин наградил медалью «За освобождение Пальмиры». Ваге Гукасян «Союз информированных граждан»
Кого бомбила Россия, когда ИГ захватывало Пальмиру
- Общество - 14 Декабря 2016, 13:24