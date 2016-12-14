Сочи лишился права провести чемпионат мира по бобслею

Международная федерация бобслея и скелетона (ФИБТ) сообщила, что чемпионаты мира по этим видам спорта, которые планировалось в 2017 году провести в Сочи, решено перенести в другую страну. В сообщении на сайте федерации говорится, что было бы неблагоразумно проводить сейчас подобные соревнования в России - стране, которую обвиняют в покровительстве приему допинга спортсменами на государственном уровне. Оба чемпионата должны пройти в феврале. Федерация пообещала назвать город, куда они будут перенесены, в ближайшее время. Среди потенциальных кандидатов назывались несколько городов в Германии, а также швейцарский Санкт-Мориц. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал это решение политизированным и безосновательным. Песков пообещал, что Россия будет продолжать при помощи своих структур, отвечающих за спорт, защищать свои интересы. В свою очередь глава Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Виталий Смирнов предположил, что вслед за объявлением о переносе из России чемпионата мира по бобслею и скелетону-2017 аналогичные решения могут быть приняты в ряде других видов спорта. Признано нецелесообразным В сообщении ФИБТ поясняется, что решение о переносе принято по двум причинам. Первой из них федерация называет желание дать всем спортсменам и тренерам всех национальностей возможность сфокусироваться на соревнованиях, а "не на спорах и обвинениях - неважно, обоснованных или нет". Второй причиной федерация называет сложившуюся обстановку, которая, как говорится в сообщении, не позволит оценить все старания российских организаторов и всю прелесть трассы в Сочи, которую федерация называет одной из лучших в мире. При этом Международная федерация бобслея и скелетона отмечает, что высоко ценит усилия, приложенные российским оргкомитетом в ходе подготовки к проведению турниров. Также в сообщении содержится призыв уважать принцип презумпции невиновности и не обвинять ни в чем спортсменов без веских доказательств. В прошлую пятницу, 9 декабря, была опубликована вторая часть доклада канадского юриста Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. В нем утверждается, что с 2011 года в манипуляциях с допинг-пробами участвовали тысячи российских спортсменов. В частности, в докладе упоминалось, что на допинге попались два российских олимпийских чемпиона, завоевавших золото Олимпиады в Сочи. Их имена не приводились, но российские СМИ утверждали, что речь может идти о бобслеистах. Сами бобслеисты назвали эти публикации поклепом. Никаких официальных обвинений в применении допинга им предъявлено не было. Угрозы бойкота Согласно докладу Макларена, для манипуляции российскими образцами мочи спортсменов применялись соль и кофе. Там также говорится, что система совершенствовалась в ходе лондонской Олимпиады 2012 года, чемпионата мира 2013 года в Москве и зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году с тем, чтобы обеспечить получение медалей российскими спортсменами. Россия завоевала 72 медали на Олимпиаде в Лондоне, из которых 21 была золотая, и 33 медали в Сочи, в том числе 13 золотых. В понедельник Латвия стала первой страной, заявившей о намерении бойкотировать чемпионаты, если они состоятся в России. По ее утверждению, "олимпийский дух был похищен" в 2014 году. Вслед за этим известная американская бобслеистка Лоло Джонс призвала федерацию перенести мероприятие в другую страну, заявив, что хочет участвовать в соревнованиях, которые свободны от наркотиков и безопасны. Она добавила, что проводить чемпионат в Сочи - не вариант. Как стало известно Би-би-си, несколько участников британской сборной также не горят желанием участвовать в чемпионате в России, а спонсоры команды хотели бы избежать упоминания их брендов в одной связке с сочинским чемпионатом. Восприняли с облегчением Помимо прочего, высказываются опасения за безопасность участников состязаний и спортивных чиновников, а также репутационные издержки от участия в соревнованиях в стране, которая не придерживается правил, установленных ВАДА. "С практической точки зрения, многих спортсменов встревожила информация о том, что российские лаборатории вскрывали колбы [с пробами], защищенные от вскрытия, - рассказал Би-би-си крупный спортивный функционер, попросивший не называть его имени. - Если они вскрывали эти колбы, чтобы подсобить своим спортсменам, что помешает им вскрыть эти колбы, чтобы нахимичить с пробами любого другого участника соревнований?" Британская ассоциация бобслея и скелетона приветствовала решение о переносе состязаний. "Мы полагаем, что данное решение в наивысшей мере отвечает интересам чистоты в спорте, и мы довольны тем, что ФИБТ предприняла эти шаги незамедлительно после публикации второй части доклада Макларена в прошлую пятницу", - говорится в заявлении. Руководитель британской бобслейной команды Гари Андерсон заявил, что новость о переносе чемпионата из Сочи с большим облегчением воспримут атлеты, выступающие в зимних видах спорта, по всему миру. "Этот вопрос вносил сумятицу в умы спортсменов и тренеров, а этот шаг устраняет замешательство, - сказал Андерсон в интервью Би-би-си. - ФИБТ находилась под огромным давлением, но нам отрадно, что они поступили решительно".