При поддержке Beeline для участников проекта «Сила детского слова» стартовали обучающие курсы

Beeline и Фонд детского развития объявляют о проведении специализированных обучающих курсов в рамках проекта «Сила детского слова».Проект «Сила детского слова» направлен на развитие творческих возможностей, критического и альтернативного мышления детей и подростков с использованием современных технологий. Он также призван повысить осведомленность среди родителей и жителей общин о вопросах благополучия детей. Первый этап специализированных обучающих курсов для участников проекта прошел сегодня в Дилижане. В нем приняли участие дети из Дилижана, Агарцина, Гоша, Техута, Овка и Хачардзана.«Beeline основное внимание уделяет программам, которые помогают детям и молодым людям изменить свою жизнь к лучшему. Для нас также очень важна реализация таких проектов, которые способствуют сбалансированному развитию регионов. Программа «Сила детского слова» уникальна, поскольку с ее помощью возможно использование цифровых технологий для построения своего будущего, что очень важно в современном мире», - отметил Генеральный директор Beeline в Армении Андрей Пятахин.«Сотрудничество Фонда детского развития и Beeline расширяется, и мы очень ценим участие и потенциальный вклад в развитие общин детей и молодых людей, живущих в отдаленных регионах. Проект также позволяет оказывать поддержку органам местного самоуправления, способствовать эффективной работе комитетов попечительства в вопросе защиты детей на уровне общин», - отметила Лусине Симонян, директор Фонда детского развития.Отметим, что в рамках проекта «Сила детского слова» подписан трехсторонний меморандум, который будет стимулировать процесс сотрудничества Beeline Фонда детского развития и органов местного самоуправления в области защиты детей.Beeline и Фонд детского развития реализует социальные программы, начиная с 2011 года. В рамках сотрудничества создана детская инклюзивная театральной труппа «Мы», а также проведены курсы арт-тарапии, которые способствуют интеграции детей в общество. В рамках проекта «Знание во имя процветания» Фонду предоставлен номер для организации линии доверия «0-8000-1007», а в 10 школах и детсадах страны были открыты «Уголки детского развития Beeline» для детей с ограниченными возможностями.