14 декабря Армения будет находиться в зоне действия мощного циклона

Армгосгидромет МЧС РА предупреждает, что 14 декабря Армения будет находится в зоне действия мощного циклона. Во всех областях ожидаются осадки, в основном, в виде снега, только в Арарате, Армавире и предгорных районах Вайоц Дзора, а также в низменных районах Еревана в утренние часы осадки будут в виде мокрого снега и дождя со снегом, однако после полудня ожидается снег. Ожидаемый в Шираке, Арагацотне, Лори, Тавуше, Гегаркунике, Котайке и Вайоц Дзоре снег будет весьма интенсивным, будет сопровождаться метелью и низкой видимостью, на дорогах будет гололед. Исходя из вышеприведенного, Армгосгидромет призывает водителей ездить в указанные районы только в случае крайней необходимости.