Почти треть россиян заявила об ухудшении отношения к Путину

Согласно социологическому опросу «Левада-центра», 29% россиян заявили, что их отношение к президенту России Владимиру Путину ухудшилось. Несмотря на это, рейтинг его одобрения в ноябре оставался на уровне 86% Почти треть россиян (29%) заявила, что их отношение к президенту России Владимиру Путину ухудшилось. Такие данные приводит Левада-центр по итогам ноябрьского опроса, сообщает газета «Ведомости». Кроме того, с 2014 года на 10% уменьшилось число тех, кто считает, что президент «успешно и достойно справляется с решением проблем». Так, в сентябре 2014 года 38% говорили, что Путин успешен в решении проблем, а в ноябре 2016 года это число опустилось до 28%. Однако, отмечает Левада-центр, 48% респондентов полагают, что Путин хочет добиться повышения благосостояния народа, но ему препятствует «сопротивление бюрократии». Как отмечает «Интерфакс», 29% опрошенных Левада-центром сказали, что «не видят никого другого, на кого они еще могли положиться». Как полагает замдиректора Левада-центра Алексей Гражданкин, в ноябре отношение к президенту ухудшилось больше, чем во время протестов на Болотной площади в декабре 2011 года. ​Гражданкин пояснил, что подобные понижения показателей связаны с тем, что рейтинг поддержки российского президента существенно вырос. «Претензии к власти носят отложенный характер — видимо, эти настроения появились за последний год», — заявил замдиректора Левада-центра. Он отметил, что пока сложно определить, является ли колебание случайным или же устойчивым трендом. Гражданкин пояснил, что показатель может вернуться к исходным значениям, когда изменится впечатление от деятельности нового президента США Дональда Трампа. «Если показатель вернется к исходным значениям, то, выходит, все зависело от США. Если же цифры не изменятся, то это значит, что идут какие-то подспудные процессы и нарастает недовольство», — отметил Гражданкин. Политолог Александр Пожалов рассказал «Ведомостям», что такое ухудшение отношений у россиян могло произойти из-за затяжного экономического криза. Он пояснил, что «претензия не к Путину, с которым связаны надежды на выход из кризиса, а к власти в целом». По данным Левада-центра, в ноябре рейтинг одобрения Путина составил 86%. Его работу не одобрили только 14% опрошенных. Последний раз такой показатель одобрения был зафиксирован в ноябре только в 2008 году.

