/АРКА/. Компания Lydian Armenia, которая эксплуатирует Амулсарское золоторудное месторождение в Армении, в ближайшие пять лет инвестирует более $5 млн. в программу создания "Национального парка Джермук", сообщает пресс-служба компании. Соответствующий меморандум подписан в Ереване между Lydian Armenia и министерством охраны природы Армении. Программа нацелена на сохранение биоразнообразия, а также обеспечение стабильного развития "Национального парка Джермук" посредством внедрения программ экотуризма и экосельскохозяйственных программ. Согласно пресс-релизу, Lydian Armenia готова привлечь в программу создания "Национального парка Джермук" лучших международных специалистов в сфере сохранения биоразнообразия. "Совместными усилиями всемирно известных специалистов и лучших армянских ученых "Национальный парк Джермук" может стать образцовой программой сохранения биоразнообразия не только в регионе, но и в международной практике горнодобывающей промышленности", - говорится в сообщении. Компания Lydian Armenia - "дочка" британской компании Lydian International, была основана в 2005 году. В списке институциональных акционеров компании числятся Европейский банк реконструкции и развития и Международная финансовая корпорация. Амулсарское золоторудное месторождение — второе по запасам чистого золота месторождение в Армении. Оно расположено на юго-востоке страны, в 13 км от курортного города Джермук, в междуречье рек Арпа и Воротан. Месторождение содержит порядка 31 млн. тонн руды и 40 тонн чистого золота.