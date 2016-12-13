Португальский футболист, форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду стал обладателем "Золотого мяча" по итогам 2016 года. Ранее 31-летний футболист уже получал престижную награду как лучший игрок мира в 2008, 2013 и 2014 годах. Рекордсменом по количеству "Золотых мячей" остается футболист сборной Аргентины Лионель Месси, у которого пять таких наград. "Золотой мяч" - совместная награда, ежегодно вручаемая Международной федерацией футбольных ассоциаций (ФИФА) и французским специализированным изданием France Football. Лучшего игрока года определяют главные тренеры и капитаны сборных, а также спортивные журналисты.