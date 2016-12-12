Травма Генриха Мхитаряна оказалась не такой серьезной – Моуриньо

Жозе Моуринью сказал, что травма Генриха Мхитаряна оказалась не такой серьезной, и надеется, что армянский полузащитник сможет помочь команде в матче против «Сандерленда» 26 декабря, пишет manutd.ru. «Похоже, что в следующем матче он не сыграет, - сказал Жозе в интервью MUTV после матча. – Но всё выглядит не так страшно, никакой операции не потребуется. Будем надеяться, что Мики сможет вернуться на поле в Боксинг Дэй». Мхитарян получил травму после столкновения с защитником «шпор» Дэнни Роузом на 81-й минуте встречи. Игрок «Тоттенхэма» получил предупреждение, а Генрих не смог продолжить матч и покинул поле под аплодисменты трибун. Полузащитник сборной Армении и английского клуба "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян полностью заслужил звание лучшего игрока матча с "Тоттенхемом", заявил главный тренер "МЮ" Жозе Моуринью. Единственный гол Генриха Мхитаряна принес победу "МЮ" в матче с "Тоттенхемом". Это был его первый гол в премьер-лиге. "Мы очень высоко вступали в отбор, мы были хороши в передачах, быстро переходили в контратаки и забили прекрасный гол, который, в итоге, стал для нас таким важным. Сегодня вратарю соперника не удалось стать лучшим игроком матча только потому, что это звание полностью заслужил Генрих Мхитарян", - приводит слова Моуринью manutd.ru. После матча с "Тоттенхемом" Генирх Мхитарян был признан лучшим игроком маыча в составе "Манчестер Юнайтед".