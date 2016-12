Бывший президент Мексики Эрнесто Седильо вошел в Отборочную комиссию премии AuroraPrize

9 ДЕКАБРЯ 2016 – Ереван/Нью-Йорк – Представители премии Aurora Prize for Awakening Humanity только что подтвердили, что Эрнесто Седильо вошел в Отборочную комиссию премии Aurora Prize 2017. Бывший президент Мексики присоединился к другим членам комиссии, в которую входят выдающиеся представители гуманитарного движения, на заседании в Нью-Йорке, где обсуждались имена финалистов премии Aurora Prize 2017. За время пребывания на посту президента Мексики Седильо провел в стране необходимые демократические и социальные реформы, а также принял активное участие в ряде инициатив, целью которых был поиск решения наиболее острых проблем, стоящих перед человечеством. Седильо стал лауреатом награды за бесстрашие, вручаемой Международным институтом Франклина и Элеоноры Рузвельт, и был председателем Глобальной сети развития с 2005 по 2011 год. В настоящий момент Эрнесто Седильо занимает пост директора Центра изучения глобализации Йельского университета, где уделяет все свои усилия обеспечению международного развития. «Я очень рад, что президент Седильо присоединился к Отборочной комиссии премии Aurora Prize. В нашу комиссию входит множество достойнейших люди, и его неоценимый опыт и идеи обязательно помогут нам принять правильное решение», – заявил Вартан Грегорян, президент Корпорации Карнеги в Нью-Йорке, один из основателей премии Aurora Prize и член ее Отборочной комиссии. – «Президент Седильо широко известен как сторонник прогрессивных социальных и политических реформ, имеющий значительный опыт лидерства в области решения глобальных и гуманитарных проблем. Все это, несомненно, позволит ему внести выдающийся вклад в процесс рассмотрения и отбора кандидатов на получение премии Aurora Prize». «Для меня большая честь стать частью Отборочной комиссии, в которую входят столь уважаемые защитники обездоленных нашего мира», – сказал Эрнесто Седильо. – «Я буду рад возможности воздать должное современным героям, которые рискуют собой ради спасения других, воплощая в себе лучшие качества нашего глобального человеческого сообщества». В Отборочную комиссию премии Aurora Prize входят представители международного гуманитарного движения, чьи выдающиеся достижения позволяют им по достоинству оценить начинания, которые заслуживают всеобщего признания. Коллегами Седильо по Отборочной комиссии ста нут лауреаты Нобелевской премии мира Оскар Ариас, Ширин Эбади и Лейма Гбови, экс-президент Ирландии Мэри Робинсон, правозащитница Хина Джилани, почетный президент Международной кризисной группы и бывший министр иностранных дел Австралии Гарет Эванс, Вартан Грегорян и лауреат премии «Оскар», актер и филантроп Джордж Клуни. Сегодня в Нью-Йорке Седильо был официально представлен другим членам Отборочной комиссии премии Aurora Prize, после чего присоединился к продлившемуся целый день заседанию. В ходе встречи Отборочная комиссия рассмотрела шорт-лист кандидатов на премию, выдвинутых в течение трехмесячного периода номинаций, а также ознакомилась с обновленной концепцией церемонии вручения премии Aurora Prize 2017 и приуроченных к ней мероприятий. Имена финалистов премии Aurora Prize 2017 будут объявлены 24 апреля. Все финалисты будут приглашены на церемонию вручения премии, которая пройдет в столице Армении Ереване 28 мая 2017 года и во время которой будут особо отмечены их достижения.Международный проект Aurora Humanitarian Initiative стремится создать глобальноегуманитарное движение. У истоков этой инициативы стоят трагические события Геноцида 1915 года, когда погибли полтора миллиона армян. Те немногие, кому удалось уцелеть, обязаны своей жизнью героическим действиям неравнодушных людей и гуманитарных организаций, вмешавшихся в происходящее с огромным риском для себя. Истории спасения армян — прежде всего, истории мужества. Столетие спустя международный проект Aurora Humanitarian Initiative стремится поделиться с миром удивительными историями выживших и их спасителей, выразить им благодарность и воздать должное силе человеческого духа. 