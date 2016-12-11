Курдская группировка взяла на себя ответственность за теракты в Стамбуле

Отколовшаяся от Рабочей партии Курдистана (РПК) группировка "Соколы свободы Курдистана" взяла на себя ответственность за двойной теракт в Стамбуле.Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте боевиков в воскресенье, 11 декабря. Ранее группировка также брала на себя ответственность за другие теракты на территории Турции. Экстренное совещание у Эрдогана Президент Турции Реждеп Тайип Эрдоган созвал 11 декабря экстренное совещание по вопросам обеспечения безопасности в стране с участием ряда правительственных министров и высокопоставленных чиновников. Встреча стала реакцией на произошедший 10 декабря у стадиона футбольного клуба "Бешикташ" в центре Стамбула двойной теракт, в результате которого погибли минимум 38 человек, ранения получили 155. Два взрыва прогремели вскоре после завершения матча, в котором игроки "Бешикташа" встретились с футболистами другого турецкого клуба "Бурсаспор". Большинство погибших - 30 из 38 - полицейские. Президент Турции, комментируя произошедшее, заявил, что Турция одинока в своей борьбе с терроризмом, но не собирается сдаваться. Причиной одного из взрывов стала бомба, заложенная в автомобиле. Она взорвалась, когда машина проезжала рядом с автобусом, заполненным полицейскими. Другой взрыв произвел в расположенном неподалеку парке террорист-смертник, сообщил министр внутренних дел Сулейман Сойлу. Задержаны десять человек По подозрению в причастности к взрывам уже задержаны десять человек, пишет The Hurriyet Daily News. Кроме того, ранним утром 11 декабря правоохранительные органы провели контролируемый подрыв подозрительной машины, припаркованной рядом с местом вечерних терактов. Верховный совет телерадиовещания Турции объявил о запрете на распространение в СМИ информации об атаке.