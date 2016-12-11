Сирийские власти признали падение Пальмиры в боях с ИГ

Власти Сирии признали, что правительственная армия покинула Пальмиру под натиском боевиков, но пообещали в ближайшее время вернуть контроль над городом Как сообщает агентство Reuters, губернатор провинции Хомс (в которой находится Пальмира) Талал Барази заявил в интервью сирийскому телеканалу Ikhbariyah, что боевикам «Исламского государства» (запрещенной в России террористической организации) удалось занять город, а армия отступила на окраины Пальмиры. «Армия делает все возможное для того, чтобы не позволить террористам удержать Пальмиру», — подчеркнул Барази. Ранее Российский центр по примирению в Сирии заявил, что в ходе нового наступления на Пальмиру боевикам удалось ворваться в город. В сообщении что боевики несли большие потери.

