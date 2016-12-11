Страны, не входящие в ОПЕК, договорились сократить добычу нефти

Россия и другие страны, не входящие в организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК), достигли в субботу соглашения сократить в будущем году добычу нефти. На переговорах в Вене страны, не являющиеся членами организации, примкнули к 13 государствам ОПЕК в попытке обуздать сложившийся на мировом рынке переизбыток нефти и низкие цены. От договоренности отказалась Боливия - единственная из стран, не входящих в ОПЕК, чьи представители участвовали в переговорах в Вене. По сообщению ТАСС, это следует из списка согласных на сокращение добычи стран, который был оглашен президентом ОПЕК, министром энергетики и промышленности Катара Мухаммедом бен Салех ас-Садом. Об отказе Боливии также сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники. В числе 11 стран, присоединившихся к соглашению, - Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Экваториальная Гвинея, Казахстан, Малайзия, Мексика, Оман, Россия, Республика Судан и Республика Южный Судан. "Это соглашение готовит нас к долгосрочным отношениям и закрепляет их", - сказал журналистам министр энергетики Саудовской Аравии Халид Фалих, назвав договоренность исторической. Российский министр энергетики Александр Новак на той же пресс-конференции так прокомментировал новость: "Сегодняшнее соглашение ускорит стабилизацию нефтяного рынка, сократит волатильность цен, привлечет новые инвестиции". По данным мировых агентств, совокупная добыча 11 стран будет сокращена на 558 тыс. баррелей в сутки, то есть немногим меньше, чем поставленная изначально цель в 600 тыс. баррелей. Из них 300 баррелей будут приходиться на Россию, которая в последние годы постоянно показывает рекорды по добыче нефти. В ноябре страна добывала 11,25 млн баррелей нефти в сутки. Две недели назад страны ОПЕК объявили о сокращении добычи на 1,2 млн баррелей в сутки. Сейчас страны ОПЕК добывают 33,6 млн баррелей нефти в сутки. Их добыча в результате сделки снизится на 4,5%. Добыча нефти в мире сократится на 1%. "Мы сумели собрать вместе 25 стран, как из ОПЕК, так и вне ее, чтобы стабилизировать нефтяной рынок и оградить справедливые цены на наш товар", - заявил до начала встречи в Вене министр энергетики Венесуэлы Юлоджио дель Пино. Аналитики агентства Рейтер отмечают, что этот договор демонстрирует серьезное намерение стран-нефтепроизводителей - от таких гигантов, как Саудовская Аравия и Россия, до сравнительно малых игроков на этом рынке, как Боливия и Экваториальная Гвинея, - положить конец ценовым войнам на энергетическом рынке, которые огорчили инвесторов, ударили по энергетическим компаниям и нанесли урон экономикам. Россия, которая 15 лет назад не смогла выполнить свои обещания сократить вместе с ОПЕК свою нефтедобычу, на этот раз, как полагают аналитики, будет придерживаться обговоренных квот.