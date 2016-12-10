Фигуристка Евгения Медведева (Бабасян) установила новый мировой рекорд в финале Гран-при в Марселе

Россиянка Евгения Медведева с армянскими корнями(Бабасян)установила новый мировой рекорд по очкам в короткой программе в Финале Гран-при по фигурному катанию в Марселе, превзойдя достижение японки Мао Асады, сообщает "Р-Спорт". Действующая чемпионка мира и Европы Медведева, выигравшая в прошлом году Финал Гран-при, получила от судей за прокат 79,21 балла. Предыдущий мировой рекорд (78,66 балла) был установлен Мао Асадой в 2014 году.