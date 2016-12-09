Преступный беспредел Комитета по науке

(или “зацифрованный” геноцид науки, который в упор не хочет видеть верховная власть) Сегодня многие понимают, что влиятельные силы в мире не хотят, чтобы страны типа Армении имели эффективную науку (Ну, это понятно. Зачем им конкуренты!?). Эти силы делают все, чтобы создать неразбериху и хаос в науке подобных стран. В частности, они осуществляют это через подсовывание “папуасским странам” научных порядков и нормативов, которые должны привести к разрухе в науке. Вот что говорит директор знаменитого во всем мире Санкт-Петербурского отделения Стекловки С. Кисляков: “Грустно видеть, что научные бюрократы ввели ужасную систему оценки работ в фундаментальных науках, основанную на цитированиях, количестве работ, патентов, количестве страниц монографий …”. Комитет по науке Армении - один из “передовиков”, проводящих разрушительные идеи, придуманные за кордоном. При этом Комитет пошел дальше в плане разрушения. Он дошел до того, что в АРМЕНИИ УЧЕНЫЙ ДАЖЕ С НЕСКОЛЬКИМИ НОБЕЛЕВСКИМИ ПРЕМИЯМИ МОЖЕТ НЕ СЧИТАТЬСЯ ПРОДУКТИВНЫМ УЧЕНЫМ. Да-ааааа!!! Такое не снилось ни одному разрушителю! Здесь Комитет обогнал всех! Одна из масштабных затей Комитета заключается в том, что Комитет раздает свои гранты и делает это якобы основываясь на рецензировании предложений (на основе экспертизы). Ну хорошо, такое можно было провести в стране, где никто не понимает, что такое наука. Но в Армении много раз писалось, все раскладывалось по полочкам и доказывалось как дважды два, что в маленькой стране типа Армении НЕВОЗМОЖНО ПРОВЕСТИ ПРАВИЛЬНУЮ ЭКСПЕРТИЗУ; смотри, например, статью http://www.lragir.am/index/rus/0/interview/view/51656. (ПОНИМАЕТЕ, ПРОСТО НЕВОЗМОЖНО!) Но Комитет проводит “экспертизу” и раздает на ее основе гранты (деньги). Здесь все держится на крупномасштабном блефе и “высокогосударственном принципе”, который выражается в том, что “никто ни за что не отвечает”. (Поясняю. Комитет блефует, заявляя, что у него 1500 высококлассных эксперта. Где он взял столько “высококлассных экспертов”!? Все грехи (а их очень много) Комитет валит на экспертов: “я тут ни при чем”. Но эксперты тоже ни за что не отвечают. Сказали “свои”, “высококлассные” эксперты, что данная работа хорошая- грант не выдается; сказали, что данная работа отличная - грант выдается. Сказали, ну и сказали. Один скажет “хорошая” работа, другой скажет “отличная” работа. Попробуй оспорить! Никакой разумной системы. Все держится “на честном слове”, на самом деле держится на блефе; захотим, скажем так, захотим, скажем сяк. Никто не виноват, никто ни за что не отвечает.) Зачем это делается? А дело в том, что, проводя эту свою “крупномасштабную” и “высокогосударственную” затею, Комитет раздает деньги. Большие деньги! При этом Комитет не забывает, конечно, прикарманить все что можно: оказывается, что комитетчики и круги близкие к ним широко представлены в грантах (Следуя идее Путина, следовало бы отправить “ в науку” столь “успешных” в науке чиновников-комитетчиков). То есть налицо “тривиальное воровство” (по словам армянского премьера). Обо всем этом детально изложено в той же статье. Читайте и поймете масштабы разрушений в науке, причиненных Комитетом. Хуже урагана! Другой масштабный блеф Комитета построен на существенно ином “соросовском принципе”. Этот блеф касается затеи выделения “100 продуктивных научных работников” в Армении, которым Комитет выдает годичные финансовые надбавки. (Опять деньги!) При этом Комитет изобрел свою шкалу оценки ученых; в действительности автором этого изобретения является, очевидно, ее председатель - Самвел Арутюнян. На деле введенная шкала оказалась абсурдной, а “изобретение“, в целом, оказалось бредовым. (Об этой затее еще не писалось. А нужно, поскольку он вконец распоясался.) Для доказательства “бредовости” достаточно заметить, что в Армении кто-то может получить за 10 лет 3 нобелевские премии, но может не набрать достаточных баллов по комитетской шкале, чтобы оказаться в числе этих “100 продуктивных”. Любой, кто прочтет эти строки, подумает, наверное, что этого не может просто быть. Но считайте сами и убедитеь сами, что все приведено точно. Давайте считать согласно шкале Комитета. Комитет дает 10 баллов за международную (в частности, Нобелевскую) премию. Но чтобы попасть в “100 наиболее продуктивных” в области, скажем, физики, нужно, согласно этой шкале, где-то около 50-и баллов. Таким образом, ученому физику с тремя нобелевскими премиями не будет хватать все еще около 20 баллов, чтобы попасть в эти “сто”. То есть имеем дело с явным абсурдом. У читателя может возникнуть вопрос. Может быть, Комитет “проморгал” этот абсурд, а остальные пункты шкалы “нормальные”? Ничуть ни бывало. Рассмотрим другой пункт в “изобретенной” шкале. Комитет дает 1 бал за пленарный доклад на большом международном (в частности, всемирном) форуме. (Заметим здесь, что во всей истории Армении количество подобных пленарных докладов можно пересчитать на пальцах). Так вот, получается, что кто-то может иметь в десяток раз больше пленарных докладов, чем их было за всю историю, и все еще не доберет нужных балов. Опять скажем, что “Комитет проморгал”!? Пойдем дальше. Могут быть всевозможные варианты типа 1-2 нобелевские премии и много больше пленарных докладов и еще пара сотен научных статей, опубликованных в Армении (за которые Комитет дает 0.1 балла). Опять не набираются необходимые баллы. Кто-то может подумать, что и это досадная ощибка Комитета - проглядели и эту возможность. А я скажу вам, что подобные ошибки у Комитета сплошь и рядом, почти в каждом пункте “шкалы” Комитета. Например, кто-то может написать два руководства о том, как преподавать какой-то раздел какой-то науки в начальных классах школы, и если эти руководства достаточно “пухленькие”, то Комитет оценит их на 10 баллов или даже больше (все зависит от количества страниц). То есть для “нашего” Комитета научная ценность этих руководств для начальной школы (это то, что и наукой-то считать грех!) может даже перевесить нобелевскую премию. Следующая глупость Комитета: оказывается, он оценивает публикации и патенты за границей выше, чем публикации и патенты в Армении. Например патенты в Туркменистане и Азербайджане и, даже там, где о науке даже не слышали, будут оценены Комитетом (внимание !!!!) в 10 раз выше, чем патенты в Армении. Теперь просто подумайте, почему разные офисы вводят эти индексы для Комитетов типа “нашего”, а Комитеты типа “нашего”, в свою очередь, вводят это в свои страны? Поясню на примере патентов. Вводя для патентов оценку “в 10 раз выше”, эти офисы добиваются того, что ученый, скажем, в Армении, будет всеми силами стремиться получить патент в “развитой’ стране; будет тратить свои деньги, усилия и представит в деталях все свои задумки в надежде получить патент. Между тем, давно известно, что патентное дело – это большое международное воровство. Это грабеж развитых стран, когда они даром получают все задумки, а дальше закрутят дело так, как им нужно. И нигде ты не добьешся правды в случае воровства. Так, кого же обслуживает “наш” Комитет, вводя эти “в 10 раз выше”?! ПОЙМИТЕ, ВВОДЯ ТАКУЮ СИСТЕМУ (ШКАЛУ ОЦЕНОК), КОМИТЕТ ОБКРАДЫВАЕТ СВОЕ ГОСУДАРСТВО И ОТДАЕТ КРАДЕННОЕ ЧУЖОМУ! (Браво Комитет! Ты, видимо, далеко пойдешь в одурачивании научного сообщества и властей Армении, в осуществлении “цифрового” геноцида науки Армении! Пусть кто-то попробует защитить все это, от чего язык отнимается и в глазах темнеет!) Надеюсь, Вы сами убедились, что задействованные цифровые манипуляции Комитета не только неимоверная глупость, но и предательство интерeсов страны. Теперь отметим, что правильная научная система существует (смотри отмеченную выше статью), но она не устраивает чиновничество, поэтому даже не обсуждается. Согласно американской статистике, лишь одна из 200 работ содержит что-то новое. То есть, казалось бы, было бы разумно оценить одну такую работу в 200 раз выше рядовых работ. Для “нашего” комитета это имеет нулевое значение. Все определяется публикациями в рейтинговых журналах. А рейтинги определяются в Scopus и Thomson. А это какие-то частные корпорации, и надо быть либо сильно заинтересованным, либо (скажем корректно) недалеким, чтобы плясать под их дудочку; вспомните приведенное в начале статьи высказывание российского ученого. Приведем пример того, к чему это приводит. Фальсификаторы истории Армении десятилетиями пытались опорочить основателя нашей историографии Мовсеса Хоренаци, пытаясь выискать временные несоответствия в изложении истории. Притом делали это с невиданной злобой и ненаучной агрессией в отношении 1500-летнего старца Хоренаци. Альберт Мушегян буквально перерыл горы древней литератры и истории и показал, что все домыслы фальсификаторов несостоятельны и что все, о чем писал Хоренаци, было известно в его время. (Смотри мою недавнюю статью “Научный подвиг доктора Альберта Мушегяна” http://www.lragir.am/index/arm/0/society/view/143383, http://www.lragir.am/index/rus/0/society/view/52309). В фундаментальном труде Мушегяна “Век Мовсеса Хоренаци”, 2007 года, содержится десяток пунктов, которые не были известны или не были отражены в современной научной литературе. То есть если оценить работу Мушегяна, надо было умножить 10 на (отмеченные американцами) 200; получим 2000. Я уверен, что это была бы правильная оценка: то есть работу Мушегяна надо было оценить в 2000 раз выше, чем рядовую работу. Тем более, что она имеет не только историческое но и геополитическое значение. И вот Мушегян, подав заявку на “100 продуктивных”, получает у Комитета лишь… половину необходимых балов. (Кстати “продуктивными” в этом разделе науки оказались “анализаторы-пересказчики” поэзии Армении. Вот где, согласно Комитету, было сказано новое слово в науке! Между тем, Комитет вообще не должен был рассматривать “научную” ценность подобных работ. Не поймите меня неправильно. Я не берусь оценивать подобную работу, но уверен, что поэзия - это дело Союза писателей, а не Комитета по науке. Причем тут наука!?) Комитет просто игнорирует научные реалии: именно, что новости появляются в одной из 200 работ, фундаментальные работы и теории в одной из тысяч работ. Все это никак не отражается ни в грантовской системе Комитета, ни в его затее “100 продуктивных”. ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО ШКАЛА КОМИТЕТА ПЕРЕВИРАЕТ В СОТНИ И ТЫСЯЧИ РАЗ. Попробуйте оставаться корректными, если хотите в двух словах охарактеризовать подобную деятельность Комитета! Остается удивлятся тому, с каким завидным упорством власти не замечают глупости Комитета, его “тривиальное воровство”, и тому, с каким упорством власти продвигают Арутюняна и доверяют ему формирование научной среды Армении. Уверен, армянский народ еще вернется к этому вопросу. Григор Барсегян
Преступный беспредел Комитета по науке
- Общество - 09 Декабря 2016, 15:34