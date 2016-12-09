В Диарбекире со здания мэрии Сура сняли надпись на армянском языке

В Диарбекире сотрудники службы принудительного исполнения сняли надписи на армянском и ассирийском языках, установленные на здании мэрии Сура бывшим курдским мэром Абдуллахом Демирбашем. Как сообщает турецкий сайт Demokrathaber, надписи «Мэрия Сура» на армянском и ассирийском языках были сняты приказом Билала Озкана, назначенного вместо задержанного в мэрии Сура курдского мэра города. Вместо снятой надписи на армянском языке установлен флаг Турции. Напомним, что Абдуллах Демирбаш был первым мэром в Турции, который на здании мэрии установил вывеску на армянском языке. Бывший мэр города Сур Абдуллах Демирбаш издал на армянском и турецком языках ряд армянских сказок, в их числе «Капля меда» Ованеса Туманяна.