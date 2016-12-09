Несмотря на слухи о переносе европейского песенного конкурса, "Евровидение-2017" пройдет в Киеве. Окончательное решение было объявлено на генеральной ассамблее Европейского вещательного союза (EBU) в Лозанне 8 декабря. Исполнительный продюсер "Евровидения" Юн Ула Санн отметил, что власти Киева и Национальная телекомпания Украины (НТКУ) достигли большого прогресса в подготовке к организации конкурса. "Я знаю, что в последнее время было много дискуссий и домыслов на эту тему, - сказал он. - Нам представили то, что мы ожидали, и мы очень счастливы, что можно поставить эту "галочку", и убедиться, что необходимый прогресс достигнут". По словам заместителя гендиректора НТКУ и руководителя украинской делегации Виктории Романовой, государство выделит на проведение "Евровидения" 15 миллионов евро. Кроме того, 7 миллионов евро предоставит городская администрация Киева. Организаторы уже начали подготовку к конкурсу. В заявлении пресс-службы EBU говорится, что ранее у организаторов на Украине были некоторые проблемы. В частности, трудности вызывал поиск подходящей площадки для проведения конкурса и ряд неразрешенных финансовых и законодательных вопросов. Ранее в прессе появилась информация, что из-за проблем, с которыми столкнулась Украина при подготовке к конкурсу, организаторы мероприятия рассматривают возможность его переноса в другой город или страну. Руководитель национальной телекомпании Украины Зураб Аласания в ноябре подал в отставку, чтобы подтолкнуть чиновников к эффективным действиям по подготовке к "Евровидению-2017". Украина получила право на проведение "Евровидения" после того, как на последнем конкурсе в Швеции победила украинская певица Джамала с песней "1944". Музыкальный конкурс пройдет с 9 по 13 мая в украинской столице.
"Евровидение-2017" пройдет в Киеве
- Общество - 09 Декабря 2016, 12:54