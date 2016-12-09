Трамп решил совмещать президентство с ролью продюсера реалити-шоу

Избранный президент США Дональд Трамп будет исполнительным продюсером популярного реалити-шоу телеканала Эн-би-си The Celebrity Apprentice ("Ученик знаменитости"), сообщают американские СМИ со ссылкой на руководство канала. Трамп был ведущим программы с 2008 по 2015 год, однако летом прошлого года телеканал разорвал контракт с ним из-за скандальных заявлений о мексиканских мигрантах, которые Трамп сделал прямо на старте своей президентской кампании. После этого программа перестала выходить в эфир. Показ новых выпусков программы начнется 2 января 2017 года, ведущим 15-го по счету сезона будет голливудский актер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер. В телешоу The Celebrity Apprentice участвуют знаменитости, которые стремятся собрать как можно больше средств на нужды какой-либо благотворительной организации. Детали будущего контракта Трампа с телеканалом не разглашаются. В частности, неизвестно, какую зарплату он будет получать на этой должности. Ранее Трамп отмечал, что не намерен заниматься делами своих компаний на посту президента страны. Однако многие эксперты полагают, что он не сможет полностью отойти от бизнеса, заняв президентский пост, и это может привести к конфликту интересов.