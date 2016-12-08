Военнослужащие батальонов специального назначения "Восток" и "Запад", дислоцированных в Чечне, отправлены в командировку в Сирию. Об этом в четверг, 8 декабря, пишет газета "Известия" со ссылкой на источники в Минобороны РФ. Информацию подтвердил источник "Коммерсанта" на военной базе в Ханкале, откуда солдаты были переброшены в Сирию. Предполагается, что отряд будет исполнять функции военной полиции и займется охраной российской авиабазы Хмеймим. Официального подтверждения данных сведений нет. 6 декабря портал "Кавказ.Реалии" опубликовал видео о церемонии отправки военнослужащих с базы в Ханкале. Источник "Коммерсанта" подтвердил подлинность кадров, отметив, что чеченские солдаты гладко выбриты, что "не является для них типичным". По его словам, это сделано для того, чтобы отличить российских военных от чеченцев, воюющих на стороне террористической организации "Исламское государство".
Российские СМИ узнали об отправке чеченского спецназа в Сирию
- Общество - 08 Декабря 2016, 17:00