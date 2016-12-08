Греф рассказал о конце эпохи традиционного банкинга

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что у традиционного банкинга «нет будущего». К 2018 году банк, по словам Грефа, построит «экосистему», в рамках которой будут работать сервисы за пределами банковского сектора Стремительное развитие высоких технологий в ближайшие годы повлечет «грандиозные преобразования» в банковском секторе, рассказал Греф на ежегодной встрече сотрудников банка «Открытый диалог», посвященной итогам года, передает корреспондент РБК. По словам Грефа, в ближайшие пять лет банки изменятся сильнее, чем за последние 50 лет. «Творцы технологий — это универсальный тренд. У [традиционных] банков нет будущего. Если мы будем гордиться тем, что мы — традиционный банк, то нас ждут печальные времена», — сказал Греф. По мнению главы Сбербанка, каждый день IT «съедает одну из отраслей» Греф назвал традиционный банкинг «рискованным и неудобным». «Я не хочу ходить в банки, тратить свое время на стояние в очереди в отделениях. Я хочу, чтобы он пришел ко мне, вот сюда, и помог мне в тот момент, в который эта помощь мне нужна. А еще лучше — чтобы он раньше меня увидел проблему, предсказал ее и дал рекомендации», — объяснил глава Сбербанка свои требования к банку. Как заявил Греф, Сбербанк в ближайшие годы намерен преобразоваться из традиционного банка в «диверсифицированную экосистему», которая выйдет далеко за пределы банковских услуг. «Все понимают, что тот кто будет первым [в области создании экосистем], — съест кусок пирога у остальных. Все крупные компании мечтают о том, чтобы двигаться в этом направлении», — сказал Греф, приведя в пример китайские экосистемы Alibaba, Tencent и Baidu. Технологическую платформу, на которой должна быть построена экосистема Сбербанка, по словам Грефа, должны завершить к концу 2018 года. Часть новых сервисов Сбербанка на основе этой платформы начнет работать уже в 2017 году. При этом она должна быть создана внутри самой компании. Платформа, как отметил глава Сбербанка, должна соответствовать ряду критериев: она должна быть построена на open-source инструментах, предусматривать облачное решение и обеспечивать анализ информации в режиме реального времени. Греф отметил, что экосистема дает возможность создавать технологии и предоставлять услуги далеко за пределами банковского сектора. Девелопмент, строительство, здравоохранение, лайфстайл, телеком, электронная коммерция, B2B-услуги — отрасли, на которых, по словам Грефа, Сбербанк намерен сосредоточиться в будущем.

