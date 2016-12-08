МОК продлил санкции против России

Международный олимпийский комитет (МОК) продлил на неопределенный срок временные санкции, введенные против России на фоне скандала о предполагаемом массовом применении допинга в этой стране. Санкции продлеваются "до дальнейших распоряжений" в ожидании заключения Всемирного антидопингового агентства (WADA), говорится в заявлении МОК, обнародованном в швейцарской Лозанне в среду, 7 декабря. Первоначально штрафные меры против РФ были введены 19 июля после обнародования первой части так называемого доклада Макларена о применении допинга в России. Через два дня ожидается публикация второй части этого документа. Ожидается, что в нем будут представлены дополнительные подробности об изощренной системе применения допинга в ходе зимней олимпиады в Сочи в 2014 году. После публикации первой части доклада Макларена WADA рекомендовала отстранить всю российскую сборную от участия в летней Олимпиаде в Рио-де-Жанейро летом 2016 года. МОК, однако, отверг эту рекомендацию и предложил международным спортивным федерациям самостоятельно решать, каких российских спортсменов допускать до этих соревнований. В соответствии с введенными санкциями, Международный олимпийский комитет не имеет права организовывать и давать протекцию никаким спортивным мероприятиям в России. МОК также призывает все федерации зимних видов спорта "заморозить подготовку к крупным спортивным состязаниям в России", включая чемпионаты мира и кубки мира, и "активно изыскивать альтернативных организаторов для проведения таких соревнований".