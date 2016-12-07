Если ЕСПЧ удовлетворит иск Католикосата Великого Дома Киликийского, это станет важным прецедентом

В Брюсселе сегодня состоится пресс-конференция по вопросу обращения Католикосата Великого дома Киликийского в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с иском против Турции о возврате исторической резиденции Киликийского католикосата в Сисе. Как ранее сообщил Католикос Великого Дома Киликийского Арам Первый, в пресс-конференции примут участие политические деятели и представители неправительственных организаций, а также его представитель, глава офиса «Ай-Дата» в Брюсселе и группа адвокатов. Как известно, в апреле 2015 года Католикосат Великого Дома Киликийского подал иск в Конституционный суд Турции с требованием вернуть историческую резиденцию католикосата в Сисе. 100-страничный иск, основанный на исторических, религиозных, политических и юридических данных, с прикрепленными к нему документами и свидетельствами прояснял принадлежность католикосата в Сисе, его роль в жизни проживающих в Османской империи армян, а также то, как католикос Саак II и духовенство были сосланы, а католикосат был присвоен государством. После того, как Конституционный суд Турции отклонил иск о возвращении исторической резиденции Киликийского католикосата в Сисе, Католикосат Великого Дома Киликийского принял решение обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Тюрколог Рубен Мелконян в интервью Panorama.am отметил, что власти Турции установили такие законодательные нормы, из-за которых возникли препятствия в связи с возможным возвратом имущества Армянской Церкви. По его словам, в соответствии с принятыми в 20-ые годы, в 1983 и 2001 годах решениями Конституционного суда Турции, кадастрам запрещается предоставлять свидетельства о приобретенном до 1924 года имуществе, принадлежащем не туркам, в частности армянским структурам, армянским гражданам Османской империи. В соответствии с законодательством, если кадастр не предоставляет копии свидетельства о собственности, все судебные процессы, по сути, приостанавливаются. «Аналогичная ситуация и с иском о возврате исторической резиденции Киликийского католикосата в Сисе, поскольку обращение касалось того, чтобы Конституционный суд разрешил кадастру предоставить свидетельство о собственности. Теперь же я предполагаю, что ЕСПЧ должен решить, является ли решение КС Турции конституционным, или нет. Если Европейский суд будет руководствоваться правовыми, а не политическими интересами или приоритетами, то однозначно вынесет вердикт о том, что не может право на собственность гражданина страны не переходить к его наследникам из-за этнической принадлежности», – сказал Мелконян, подчеркнув: Если ЕСПЧ будет руководствоваться принципами права, полагаю, иск будет удовлетворен. По словам собеседника Panorama.am, если ЕСПЧ удовлетворит иск по возврату католикосата в Сисе, то это станет важным прецедентом для армянства, и все принадлежащие армянскому народу культурные центры, церкви, музеи, школы могут вернуться к своим хозяевам. Например, по словам эксперта, это может касаться многочисленных объектов в Карсе. «Так, может начаться процесс, который продлится долго, однако станет причиной многовекторных правовых развитий», – отметил тюрколог. Об этом сообщает Panorama.am.