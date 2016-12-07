Пассажирский самолет разбился на севере Пакистана

Пассажирский самолет ATR-42 авиакомпании Pakistan International Airlines (PIA), выполнявший внутренний рейс из города Читрал на севере страны в Исламабад,, потерпел крушение около города Хавелиан, сообщают местные СМИ. О крушении лайнера также сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителя местной полиции. Ранее сообщалось, что самолет пропал с радаров сразу после взлета. Телеканал Geo TV со ссылкой на представителя пакистанского управления гражданской авиации сообщает, что пилот самолета подавал сигнал бедствия незадолго до того, как лайнер исчез с радаров. "Мы с сожалением сообщаем о том, что самолет ATR-42, на борту которого находилось около 40 человек, не вышел на связь с диспетчером по пути из Читрала в Исламабад. Сейчас мы задействовали все ресурсы, чтобы обнаружить самолет. Мы будем информировать СМИ по мере развития ситуации", - говорилось в сообщении авиакомпании. По данным Франс пресс, на борту самолета находилось 37 пассажиров, а также члены экипажа. Как сообщают местные СМИ, на борту было 47 пассажиров.