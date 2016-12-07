Минобороны РФ сообщило о гибели российского полковника в Алеппо

В Сирии погиб полковник Руслан Галицкий, сообщило Минобороны. Военный скончался из-за ранения в ходе обстрела боевиками одного из кварталов Алеппо Российский полковник Руслан Галицкий погиб в Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Министерство обороны России.​ Военный скончался из-за ранения в ходе артиллерийского обстрела «боевиками оппозиции» одного из кварталов на западе Алеппо, говорится в сообщении ведомства. В Сирии Галицкий выполнял задачи в составе группы российских военных советников, уточнили в Минобороны.

