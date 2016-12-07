При землетрясении в Индонезии погибли не менее 25 человек

Во время землетрясения на побережье Индонезии, произошедшего в среду, 7 декабря, в провинции Ачех, погибли не менее 25 человек. Землетрясение магнитудой 6,5 (по другим данным - 6,4) произошло ранним утром, эпицентр подземных толчков находился к северу от небольшого города Реулеует. Многие здания разрушены, под завалами предположительно находятся десятки людей. По данным местных служб, землетрясение застало многих жителей мусульманского региона за подготовкой к утреннему намазу. Сейсмологи утверждают, что подземные толчки ощущались во всей провинции Ачех. После первых признаков землетрясения жители, опасаясь океанских волн, в панике выбежали из домов. При этом власти об опасности цунами не сообщали. В 2004 году эта же провинция серьезно пострадала в результате землетрясения и цунами. Тогда в Индонезии погибли свыше 170 тысяч человек, десятки тысяч погибли в Индии, Таиланде и Шри-Ланке.