Канцлер Германии Ангела Меркель впервые высказалась в пользу запрета на ношение в стране паранджи и никаба - женской мусульманской одежды, полностью закрывающей тело и лицо. Выступая на съезде партии Христианско-демократический союз в Эссене, Меркель сказала, что ношение такой одежды нужно запретить всюду, где это возможно с правовой точки зрения. "Это не наше", - сказала канцлер. По ее словам, в Германии в процессе коммуникации между людьми принято демонстрировать лицо. "Поэтому у нас не принято носить полностью закрывающую лицо и тело одежду", - пояснила Меркель. Ранее Меркель называла ношение мусульманской женской одежды, которая полностью покрывает тело, признаком провалившейся интеграции. Ранее Меркель уходила от ответа на вопрос о том, возможен ли такой запрет в Германии. В министерстве внутренних дел называли принятие таких мер затруднительным. Канцлер также напомнила о своих обязательствах не допустить повторения ситуации, которая сложилась на пике миграционного кризиса в стране осенью 2015 года, когда в Германию хлынули сотни тысяч нелегальных мигрантов. "Это было и остается моей политической задачей. И над этим мы работаем на протяжении многих месяцев", - сказала она. Меркель заявила и о необходимости сохранять обязательства по соглашению между Европейским союзом и Турцией, в рамках которых Анкара согласилась сдерживать потоки мигрантов. В 2015 году в ФРГ въехали около 890 тысяч соискателей статуса беженцев. Кроме того, Меркель заявила, что западные лидеры не принимают достаточных мер для решения сложившейся в Алеппо ситуации. "Ситуация в Алеппо стала позором, потому что мы не смогли установить гуманитарный коридор, однако нам необходимо продолжить усилия для его создания", - отметила она. Во вторник Меркель была переизбрана главой Христианско-демократического союза. Ранее она заявила о намерении в 2017 году снова выдвинуть свою кандидатуру на пост канцлера Германии. Выступая на съезде, она сказала, что Германию ждет самая сложная избирательная кампания.