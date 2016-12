Associated Press: Администрация Обамы тихонько признала Геноцид армян?

Неужели администрация Обамы тихонько признала Геноцид армян? Подобным вопросом задается агентство Associated Press. В статье отмечается, что слово «геноцид» долгое время было табу для официальных лиц в США, включая президента Барака Обаму. Однако, посол США в ООН Саманта Пауэр сломила молчание. На прошлой неделе в ходе мероприятия в Вашингтоне, посвященного памяти лауреата Нобелевской премии, профессора Эли Визелюя, Пауэр напомнила об «отрицании Геноцида армян» (Genocide denial against the Armenians). «Эти пять слов рискуют вызвать бешенство Турции, которая выступает категорически против каких-либо упоминаний о геноциде, и чья стратегическая роль в качестве ключевого американского партнера и союзника по НАТО в нестабильной части мира заставляет чиновников США проявлять крайнюю осторожность при упоминаниях о резне, происшедшей век назад. Слова также стали сюрпризом, учитывая статус Пауэр – второго по рангу дипломата страны, и это прозвучало как неявная критика Обамы»,- говорится в статье. Авторы напоминают, что во время избирательной кампании Обама обещал признать Геноцид армян, но не сделал этого после избрания на пост президента. В то же время, Пауэр до вступления в должность много писала о реакции США на геноциды. «Официальные лица рассказывают, что она в кулуарах активно лоббировала официальное признание Геноцида армян администрацией Обамы»,- отмечается в статье. Пресс-секретарь Пауэр – Кертис Купер заявил, что упоминание геноцида было сделано в контексте чествования жизни Визеля и должно было «убедить других выступить против, а не стоять в стороне перед лицом систематической несправедливости, массовых зверств и геноцида, один из которых он был вынужден вытерпеть». Он отметил, что слова не отражают изменений в политике администрации. В свою очередь, представитель Госдепа Марк Тонер заявил, что в политике США не было никаких изменений. «Президент и другие высокопоставленные представители администрации неоднократно оплакивали и признавали исторический факт убийства и ссылки 1.5 миллиона армян в последние дни существования Османской империи, а также заявляли, что полное, откровенное и честное признание фактов в наших интересах»,- заявил Тонер. В статье также отмечается, что в ходе избирательной кампании восемь лет назад Пауэр опубликовало видео, призывающее армян Америки голосовать за Обаму, отмечая, что он выполнит свое обещание честно сказать о том, что произошло. Об этом сообщает Новости Армении - NEWS.am