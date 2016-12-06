Президент Владимир Путин подписал новую доктрину информационной безопасности России. Предыдущая доктрина информационной безопасности, от сентября 2000 года, признана утратившей силу. Новая доктрина говорит, в частности, о противостоянии "информационно-психологическому воздействию" из-за рубежа. Указ Путина опубликован на официальном портале правовой информации. В документе одновременно говорится о необходимости расширения применения информационных технологий и о том, что ряд зарубежных стран применяет эти технологии в военных целях. Согласно этой доктрине, организации, "осуществляющие техническую разведку в отношении российских государственных органов, научных организаций и предприятий оборонно-промышленного комплекса", усилили свою работу. В документе также отмечается, что спецслужбы отдельных государств оказывают "информационно-психологическое воздействие", направленное на дестабилизацию политической и социальной ситуации в различных странах мира, и что в последнее время "наращивается информационное воздействие на население РФ, в первую очередь на молодежь в целях размывания традиционных российских духовно-нравственных ценностей". При этом среди национальных интересов России в доктрине говорится о праве и свободе россиян на получение и использование информации, а также о неприкосновенности частной жизни при использовании технологий. Доктрина информационной безопасности России вступила в силу с 6 декабря, а ранее действовавшая доктрина, которая была утверждена в сентябре 2000 года, утратила свою силу. Геополитическая зависимость Говорится в подписанном Путиным документе и о недостаточном уровне развития информационных технологий в России. Страна остается зависимой от зарубежных информационных технологий, что, согласно доктрине, приводит к зависимости социально-экономического развития России от геополитических интересов других стран. В доктрине критикуется недостаточная эффективность российских исследований и внедрения российских разработок и подчеркивается необходимость развития российских технологий. При этом бюджет на ближайшие три года предполагает сокращение расходов государства на развитие технологий и финансирование научной деятельности. "Нейтрализация информационного воздействия" Среди национальных интересов в доктрине указывается "доведение достоверной информации о России", причем как для населения внутри страны, так и за рубежом. "Отмечается тенденция к увеличению в зарубежных средствах массовой информации объема материалов, содержащих предвзятую оценку государственной политики Российской Федерации", - говорится в доктрине и отмечается, что российские СМИ за рубежом подвергаются "откровенной дискриминации, российским журналистам создаются препятствия для осуществления их профессиональной деятельности". Новая доктрина информационной безопасности говорит о "нейтрализации информационного воздействия, направленного на размывание традиционных российских духовно-нравственных ценностей". О необходимости нового комплекса мер в области информационной безопасности Путин заявил еще в 2014 году. Как раз тогда отношения России и Запада начали обостряться на фоне украинского кризиса и аннексии Крыма. Летом этого года был принят антитеррористический пакет законов, разработанный "единороссами" Ириной Яровой и Виктором Озеровым. "Пакет Яровой" активно критикуют правозащитники и представители бизнеса. По их мнению, он нарушает конституционные права граждан, в том числе на неприкосновенность личной жизни.