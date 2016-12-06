Вашингтон косвенно осудил обстрел российского госпиталя в Алеппо

Госдепартамент США осудил артиллерийский удар по российскому госпиталю в Сирии. Об этом на брифинге в понедельник, 5 декабря, заявил официальный представитель ведомства Марк Тонер. Чиновник заявил, что у Вашингтона "нет возможности подтвердить" сообщения об обстреле, но правительство США "конечно же осуждает любые атаки на госпитали и медицинские объекты". Стенограмма выступления Тонера приводится пресс-службой Госдепартамента. Тонер уточнил, что Белый дом не сообщал представителям сирийской оппозиции географические координаты для нанесения артиллерийских ударов. "Мы бы никогда этого не сделали, это неправда", - заметил Тонер. Ранее министерство обороны РФ сообщило о гибели двух россиянок - медсестры и военнослужащей - в результате обстрела полевого госпиталя российских медиков в районе Алеппо. Еще один врач находится в тяжелом состоянии. В обстреле российское ведомство обвинило сирийскую оппозицию и оказывающих ей поддержку США, Великобританию и Францию.