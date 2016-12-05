Задержание подозреваемого в убийстве беженца обострило дебаты о миграции в ФРГ

Задержание 17-летнего беженца из Афганистана по подозрению в убийстве студентки во Фрейбурге вызвало в Германии новый всплеск дебатов на темы миграции и работы СМИ. Даже если подозрения в адрес беженца оправдаются, нельзя допустить, чтобы это было использовано для разжигания ненависти и пропаганды, заявил вице-канцлер ФРГ Зигмар Габриэль (Siegmar Gabriel) в понедельник, 5 декабря, газете Bild. "Мы все потрясены этим отвратительным убийством, - подчеркнул политик. - Но как бы горько это не звучало, подобные отвратительные убийства случались и до того, как к нам стали приезжать беженцы из Афганистана или Сирии. Мы не допустим, чтобы подобные преступления, кем бы они не совершались, использовались для разжигания этнической ненависти". В свою очередь глава профсоюза германской полиции Райнер Вендт (Rainer Wendt) считает, что "этой и многих других жертв не было бы, если бы наша страна была подготовлена к опасностям, связанным с массовой миграцией". И в то время, когда родственники переживают траур, а жертвы испытывают невыносимые страдания, представители "культуры гостеприимства" отмалчиваются, заявил он. Шквал критики Новость о задержании 3 декабря подозреваемого в убийстве беженца спровоцировала появление в немецких соцсетях большого числа возмущенных комментариев против миграционной политики правительства ФРГ. Особой критике подвергся общественно-правовой телеканал ARD, не показавший в субботу сюжет о задержании в вечернем эфире. Руководитель программы Tagesschau Кай Гриффке (Kai Griffke) объяснил это редакционными "критериями", так как программа "сообщает о важных общественных, гражданских или международных событиях. Убийство к ним не относится". Происхождение задержанного не связано с решением не показывать сюжет, подчеркнул Гриффке. В отличие от ARD, на другом германском общественно-правовом канале ZDF такой сюжет показали. В убийстве подозревается афганец Тело 19-летней студентки медицинского факультета обнаружили 16 октября во Фрейбурге на брегу реки, причина смерти - утопление. По данным полиции, возвращавшаяся на велосипеде домой после вечеринки девушка подверглась нападению, была изнасилована и убита. Обнаруженные следы ДНК позволили полиции задержать подозреваемого. Им оказался 17-летний беженец, который прибыл в ФРГ из Афганистана в 2015 году без сопровождения и жил в приемной семье. Полиция проверяет его возможную причастность к убийству еще одной женщины, тело которой было найдено недалеко от Фрейбурга.