Число погибших при пожаре в Окленде достигло 33 человек

В ходе поисковых и спасательных работ на месте пожара в бывшем складском помещении, которое занимал коллектив художников в Окленде, штат Калифорния, найдены тела 33 погибших. Ожидается, что число погибших возрастет, сообщили местные власти в воскресенье, 4 декабря. Значительная часть здания до сих пор не осмотрена, подчеркнули пожарные на пресс-конференции. Операция будет продолжаться еще как минимум двое суток. Более 20 человек считаются пропавшими без вести. Пожар начался во время дискотеки на вечеринке, на которую в ночь на 3 декабря пришли от 50 до 100 человек. Причина возгорания пока не установлена. В результате пожара обвалилась крыша здания, а затем и верхний этаж. По данным властей, у снимавших склад художников не было лицензии на использование здания в качестве жилого и рабочего помещения, а также на проведение массовых мероприятий. Пожарные не обнаружили в студии детекторов дыма и других противопожарных устройств, а также сообщили, что в заставленных мебелью, музыкальными инструментами, скульптурами и многочисленными предметами помещениях не было прямых входов и выходов.