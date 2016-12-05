Число пострадавших при ДТП в ХМАО выросло до 34 человек

При ДТП в ХМАО пострадали 34 человека. Погибли десять детей и двое взрослых, уточнили в прокуратуре. Ранее сообщалось о гибели 11 детей и о более 20 пострадавших В результате ДТП в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) с участием автобуса, двух грузовиков и легкового автомобиля пострадали 34 человека. Погибли 12 человек — десять детей и двое сопровождавших их взрослых. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. Ранее сообщалось о гибели 11 детей и одного взрослого. а также о более 20 пострадавших. Директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский в беседе с агентством заявил, что в больницах находятся 19 человек, из которых 11 детей и один взрослый в реанимации. Он также отметил, что состояние всех оценивается как тяжелое и крайне тяжелое. ​ ДТП произошло днем 4 декабря на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. В автобусе находились 32 пассажира, в том числе 29 детей, которые возвращались в Нефтеюганск из Ханты-Мансийска с соревнований по спортивной акробатике.

