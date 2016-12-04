Город во Франции обязали убрать из парка статую Девы Марии

Суд обязал администрацию французского городка Публье избавиться от скульптуры Девы Марии на городской площади, так как она нарушает общенациональный запрет на демонстрацию религиозных символов в общественных местах. О решении суда рассказал мэр города Гастон Лакруа. Суд дал администрации города три месяца на то, чтобы избавиться от скульптуры; после этого срока город начнут штрафовать на 100 евро в день, если предписание суда не будет исполнено. По словам Лакруа, администрация попытается найти способ перенести скульптуру на частную землю. Мраморная фигура Богоматери была поставлена на главной площади города в 2011 году и оказалась в центре скандала после того, как выяснилось, что ее установка была профинансирована из городского бюджета. Публье - город в департаменте Верхняя Савойя на востоке Франции. Население города составляет около шести тысяч человек. Во Франции действуют жесткие правила, регламентирующие разделение церкви и государства.