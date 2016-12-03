Сирийская армия взяла под контроль стратегически важный район Алеппо

Сирийская армия и ее союзники взяли под контроль еще один район в восточной части Алеппо. Они отбили квартал Тарик аль-Баб у повстанцев после ночного обстрела их позиций из тяжелого оружия. Теперь правительственные силы контролируют дорогу, которая проходит через город и соединяет западные районы с аэропортом. Спустя три недели после начала операции в городе армия контролирует около 60 процентов территории Алеппо. Городские жители массово переходят в кварталы, занятые войсками. Корреспондент Би-би-си на месте говорит, что гуманитарные организации готовятся к еще большему наплыву беженцев. По некоторым оценкам, в находящихся под контролем повстанцев кварталах остаются около 250 тысяч человек. Запасы продовольствия и медикаментов почти исчерпаны. Полный контроль над вторым по размерам сирийским городом - ключевая цель сил президента Башара Асада в борьбе против повстанцев. Наступление сирийской армии продолжается при поддержке шиитских ополчений, финансируемых Ираном, и российской авиации. Россия, однако, подчеркивает, что ее авиация не бомбит сам Алеппо. Ранее российское министерство обороны сообщило об отправке в Сирию передового отряда саперов для разминирования восточных районов города Алеппо, находившихся под контролем повстанцев и занятых в начале этой недели сирийскими правительственными силами.