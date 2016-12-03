Сирийская армия взяла под контроль стратегически важный район Алеппо

  • BBCRussian.com, Русская служба
  • Общество - 03 Декабря 2016, 15:28
Сирийская армия и ее союзники взяли под контроль еще один район в восточной части Алеппо.

Они отбили квартал Тарик аль-Баб у повстанцев после ночного обстрела их позиций из тяжелого оружия.

Теперь правительственные силы контролируют дорогу, которая проходит через город и соединяет западные районы с аэропортом.

Спустя три недели после начала операции в городе армия контролирует около 60 процентов территории Алеппо.

Городские жители массово переходят в кварталы, занятые войсками.

Корреспондент Би-би-си на месте говорит, что гуманитарные организации готовятся к еще большему наплыву беженцев.

По некоторым оценкам, в находящихся под контролем повстанцев кварталах остаются около 250 тысяч человек. Запасы продовольствия и медикаментов почти исчерпаны.

Полный контроль над вторым по размерам сирийским городом - ключевая цель сил президента Башара Асада в борьбе против повстанцев.

Наступление сирийской армии продолжается при поддержке шиитских ополчений, финансируемых Ираном, и российской авиации.

Россия, однако, подчеркивает, что ее авиация не бомбит сам Алеппо.

Ранее российское министерство обороны сообщило об отправке в Сирию передового отряда саперов для разминирования восточных районов города Алеппо, находившихся под контролем повстанцев и занятых в начале этой недели сирийскими правительственными силами.

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