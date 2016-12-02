Ирландский Донегол возглавил список самых интересных мест в мире

Графство Донегол на севере Ирландии признано самым интересным местом для путешествий в 2017 году. Эта местность заняла первую строку в новом списке популярных направлений для путешественников журнала National Geographic Traveller. Как подчеркивает журнал, графство Донегол, знаменитое своим живописным побережьем с сильно изрезанной береговой линией, производит впечатление неизведанной земли. Прибрежные пейзажи Донегола известны множеством заливов, морскими утесами, прибрежными островами и чистыми пляжами, отмеченными Голубым флагом - международной наградой за самую чистую воду для купания. Как прогнозирует журнал, в 2017 году Донегол станет модным местом для путешествий. Росту популярности этого направления будет способствовать тот факт, что летом на полуострове Инишоуэн в графстве Донегол проходили съемки восьмого эпизода "Звездных войн". На втором месте в списке National Geographic Traveller - столица Чили Сантьяго, третью строку занимают Хельсинки. Далее следуют Гренландия, Перу и датский Орхус. Всего в списке журнала 17 направлений.