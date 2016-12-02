Ким Кардашян оказалась в пятерке самых популярных знаменитостей в Instagram 2016 года

Американская певица Селена Гомес стала самой популярной знаменитостью в Instagram. Об этом сообщает пресс-служба соцсети в поступившем в редакцию «Ленты.ру» релизе, подводящем итоги 2016 года. На страницу 24-летней Гомес в Instagram по состоянию на 1 декабря подписались 103 миллиона пользователей. Топ-10 вызвавших наибольший интерес аккаунтов звезд выглядит так: 1. Селена Гомес (@selenagomez) — 103 миллиона подписчиков 2. Тейлор Свифт (@taylorswift) — 93,3 3. Ариана Гранде (@arianagrande) — 90,3 4. Бейонсе (@beyonce) — 89,3 5. Ким Кардашьян (@kimkardashian) — 88,3 6. Джастин Бибер (@justinbieber) — 77,8 7. Криштиану Роналду (@cristiano) — 77,2 8. Кайли Дженнер (@kyliejenner) — 74,9 9. Дуэйн Джонсон (@therock) — 71,6 10. Кендалл Дженнер (@kendalljenner) — 69,3 Instagram — бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети. По состоянию на июль 2016 года, сервисом пользуются 500 миллионов юзеров, то есть 30 процентов всей интернет-аудитории.