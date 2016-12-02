При поддержке Beeline в музыкальной школе Ванадзора прошли мастер-классы

В рамках партнерства Beeline и Фонда развития классической музыки в музыкальной школе №1 города Ванадзора сегодня прошли мастер-классы для воспитанников школы. Мастер-классы провели члены попечительского совета Фонда развития классической музыки – музыканты Трио имени Хачатуряна: Армине Григорян, Карэн Шахгалдян и Карен Кочарян.Также школе подарен кларнет, приобретённый на средства Фонда, а после мастер-классов состоялся концерт Трио, организованный совместно с представительством Евросоюза в Армении.«В благотворительных проектах Beeline основное внимание отведено молодежи, и партнерство с Фондом развития классической музыки мы рассматриваем как долгосрочный проект инвестиций в подрастающее поколение. Вместе мы стараемся развить талант и воспитать юных дарований, которые смогли бы достойно продолжить славные традиции армянской классической музыки», - отметил гендиректор Beeline в Армении Андрей Пятахин.Карэн Шахгалдян, скрипач Трио имени Хачатуряна отметил: «Наш Фонд уже имеет солидную историю и определённые достижения, мы надеемся, что благодаря нашей деятельности талантливые ребята по всей стране могут найти свой путь в искусстве и укрепить своё дарование. И, безусловно, всё это возможно исключительно благодаря поддержке Beeline, компании, которая с нами уже пять лет».Трио имени Хачатуряна было основано в 1999 году. Музыканты трио выступали с гастрольными концертами в Швейцарии, Великобритании, Австрии, Австралии, Латвии, Литве, Болгарии, России, Грузии, Ките, а также в Северной и Южной Америке. Начиная с 2006 года трио выступает в следующем составе: Армине Григорян – фортепиано, Карэн Шахгалдян - скрипка и Карен Кочарян - виолончель.«Фонд развития классической музыки» был основан в 2010 году музыкантами Трио имени Хачатуряна. Основная деятельность фонда направлена на реализацию образовательных и благотворительных программ в сфере классической музыки. Beeline является спонсором Фонда с 2011 года.