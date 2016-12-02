История появления на вершине террикона (искусственной горы) у закрытой ныне шахты "Евдокиевская" в Донецке двухметрового металлического оленя овеяна легендами. Согласно одной из них, арт-объект установили в 1970-е годы друзья разбившегося насмерть водителя автомобиля "Волга" с фигуркой оленя на капоте. Арт-объект несколько раз пропадал, но находились энтузиасты, которые возвращали его на место. Когда в декабре 2015 года к подножию "оленьей" горы подъехала бронемашина с украинским флагом, город уже около двух лет контролировался боевиками самопровозглашенной Донецкой народной республики. Из машины вышли четверо мужчин в "постмодернистском" обмундировании: черно-зеленый камуфляж британской армии на одном из них сочетался с головным убором с символикой ИГИЛ. Двое других носили платки-арафатки, уместные, скорее, в пустыне, и нашивки украинского спецподразделения "Азов". Последний походил на ниндзя - в маске с надписью на арабском "Нет бога, кроме Аллаха, и Мухаммед пророк его" и черном китайском тактическом костюме 91G09.Они выгрузили из машины оружие, в основном произведенное в странах Евросоюза, провиант, снаряжение и кальян…, курение которого строго запрещено у реальных, а не "ряженых" исламских фундаменталистов. "Ряженые" оборудовали "позицию" в одном из близлежащих цехов; словно на выставке, окружили себя оружием, знаменами ИГИЛ и "Азова" и принялись фотографироваться, прикрывая лица платками. Представление продолжилось в соседних зданиях под возгласы "Аллаху акбар!" и выстрелы в сторону частного сектора и террикона. Новогодняя сказка Фото и видео представления появились 3 января 2016 годав соцсети "ВКонтакте". В посте говорилось, что хакеры получили доступ к смартфону одного из бойцов "Азова", где и обнаружили материалы. "Мы считаем, что дальнейшие комментарии излишни", - в "Киберберкуте" не сообщили ни место съемки, которое можно было вычислить по геотегам оригинальных фото, ни технические особенности взлома. Би-би-си удалось вычислитьс помощью географического сервиса Wikimapia. В Донецке и окрестностях более 150 терриконов, оставшихся в наследство от угольных шахт, однако глаз исследователя привлекают необычные объекты, такие как террикон с оленем на вершине. Здание, где снималась большая часть материалов, вплоть до косметических особенностей совпадает с тем, что мы обнаружили на карте рядом с терриконом. Как в Донецке могли появиться столь экстравагантные, вооруженные до зубов бойцы? Связаться с "Киберберкутом" по официальным каналам не удалось - ни в соцсетях, ни с помощью формы обратной связи на сайте группы. Многие российские интернет-СМИ, например,, включили фейк в свои новостные ленты. Телеканалыпоказали фейк в эфире, работающее на иностранных языках российское новостное агентство Sputnik несколько раз иллюстрировало фальшивым снимком статьи про ИГИЛ (и т.д.). Как создавался миф За месяц до публикации фейка вв соцсети "ВКонтакте" появились сведения об игиловцах, якобы воюющих в рядах украинских добровольческих батальонов в районе Широкино и Новоазовска. Анонимный автор писал, что "ребята с передка" (передовой) регулярно слышат в радиоэфире арабскую и чеченскую речь, а также русский с арабским акцентом. "Надо работать разведке Новороссии, надо выслеживать и брать в плен каждого бородатого араба, воюющего на стороне укров - вдруг повезет!" - говорилось в посте. У предварявшего фейк поста общий с публикацией "Киберберкута" хештег #игилазов, а также манера называть Украину "Украинским Государством": сокращение УГ читается как известный интернет-мем. Завод-музей "Это наша "Прима", только они убрали сэндвич-панели, разделявшие цех на две половины. Могли сдать их на металлолом", - говорит менеджер по связям с общественностью фонда "Изоляция" Александр Виноградов. § "Изоляцию" основала Любовь Михайлова, дочь последнего советского директора завода изоляционных материалов, который находился на этой территории. § Фонд финансировали в основном местные филантропы, не связанные, как утверждают его сотрудники, с "донецкой мафией". § В "Изоляции" работали мировые звезды современного искусства: Даниэль Бюрен, Борис Михайлов, Рафаэль Лозано‑Хэммер и другие. По просьбе Би-би-си сотрудники фонда изучили фейк и также пришли к выводу, что съемка сделана в цехах бывшего завода изоляционных материалов, который фонд занимал с 2010 по 2014 годы. Так, все 18 фотографий и два видеоролика, где "ряженые" бряцали оружием на фоне флагов ИГИЛ и "Азова", сделаны в цехе, ранее принадлежавшем компании "Прима". Там производились пенополистирольные плиты, остатки которых видны на заднем плане постановочных фото. Как и в других помещениях "Изоляции", в "Приме" проводились выставки, кинопоказы и тренинги. Китайский художник Цай Гойцян в 2011 году создавал там: вещество взрывали прямо на полотнах. 9 июня 2014 года на территорию арт-центра пришли вооруженные люди, заявившие, что помещение будет использоваться для хранения российской гуманитарной помощи. На, записанном во время захвата, министр госбезопасности самопровозглашенной ДНР Леонид Баранов утверждает, что под видом искусства в "Изоляции" распространяется порнография, которая развращает славян и мешает им размножаться. "Мы никак иначе поступить не могли, кроме как выгнать этих больных на голову людей", - объяснил Баранов. Ввидно, как боевики взрывают промышленную трубу, которую бельгийский художник камерунского происхождения Паскаль Мартин Таю в 2012 году переделал в гигантскую губную помаду. "Мы успели вывезти лишь две машины "плоских" произведений искусства - картин и фотографий, остальное захватчики оставили себе", - рассказывает Александр Виноградов. По его словам, цифровой лазерный резак из "Изоляции" удалось впоследствии отследить: производитель сообщил, что обновления для устройства загружались с территории Крыма. По мнению российского галериста Марата Гельмана, "Изоляция" выполняла функцию "глоко" - агента глобального мира в локальном культурном пространстве . "Это была героическая попытка сопротивлению провинциализации мощного региона, - говорит Гельман. - В этом месте хотели, чтобы Донецк не остался в XIX или XX веке, а стал частью глобального XXI века. Это символично: сначала дворцы, гаражи и заводы превращаются в культурные институции, а потом культурные институции превращаются в тюрьмы и склады". "Концлагерь" Фонд продолжил работу в Киеве, а бывший арт-центр боевики превратили в неформальную тюрьму. "Фактически концлагерь", - говорит Дмитрий Потехин, который провел в нем 47 суток. Тренера по ненасильственному сопротивлению арестовали 7 августа 2014 года, в Донецк он приехал писать статью для канадского журнала и сфотографировал гостиницу "Ливерпуль", где находился один из штабов ДНР.

"Улица просматривалась со всех сторон и была абсолютно пустая. Это был не очень продуманный шаг", - вспоминает Потехин.

После допроса Потехина отправили в подвалы "Изоляции", где единовременно содержались десятки заключенных. "Максимум, что я видел, - это 40 заключенных, но их точно было больше", - вспоминает он. Заключенных заставляли носить боеприпасы, убирать территорию завода и затаскивать автомобили "Тойота" в ту самую "Приму". "Очень дорогие джипы, судя по тому, что у них были заблокированы рули и колеса, - ворованные из автоцентра, - продолжает Потехин. - Я к тому моменту объявил голодовку (ел только лук) и почти не принимал в этом участия. Это раздражало одного из террористов, он выстрелил у меня за головой и приказал идти работать". Также Потехин отказался вести пропагандистский видеоблог о жизни в ДНР для одного из российских каналов. 24 сентября его доставили к "Багире" - следователю МГБ, которая признала арест журналиста ошибкой и просила его быть объективным в рассказах о плене. "Видимо, они поняли, что я безнадежен и работать на них не буду, - размышляет Потехин. - Возможность сделать карьеру на перевербовке "шпиона" у них отпала. А убить меня, исходя из их параноидального мироустройства, значит увеличить шансы самим быть уничтоженными. Я стал им неудобен". После освобождения Дмитрий Потехин оказался в том же "Ливерпуле", пообщался с журналистами, съел пасту карбонара и выпил Jack Daniel's. Уже через два дня он ночевал в собственной постели. Распятие От имени "Киберберкута" в соцсетях и СМИ распространяются и другие странные видео. Так, в апреле 2015 года на той же странице, где впоследствии появился фейк об ИГИЛ, было опубликовано видео с "украинскими карателями", которые фальшиво распинают и поджигают "ополченца" (, 18+). Тогда автор публикации ответил корреспонденту Би-би-си, что видео было получено от "ополченцев Новороссии". "Двое человек прислали его из ополчения ДНР и один из ЛНР. Это видео рассылалось ополченцам для их запугивания нацистами из Украины. Мы лишь именно это и подчеркнули. Кто его снимал, это реальное видео или нет - я не могу сказать - меня там не было. Повторюсь: мы хотели осветить тот факт, что подобными видео пытаются запугать ополчение Новороссии", - дальнейшие вопросы собеседник проигнорировал. "Киберберкут" заявил о себе в марте 2014 года атаками на сайты НАТО. Группа регулярно отчитывается о взломе конфиденциальной переписки украинских и западных политиков, но вместо массивов писем публикует лишь отдельные документы, достоверность которых проверить невозможно. В феврале 2016 года "Киберберкут" взял на себя ответственность за взлом почты гражданского расследователя, руководителя Conflict Intelligence Team Руслана Левиева. "Взломали мою старую почту, которой я пользовался несколько лет назад и в которую с тех пор почти не заходил, - рассказывает Левиев. - Как взломали - не знаю. Там стоял длинный сложный пароль плюс необходимость подтверждения входа кодом из смс. Вопросы для восстановления пароля были убраны, точнее, забиты случайным набором цифр и букв, чтобы нельзя было воспользоваться". Злоумышленники получили доступ к аккаунту Левиева на LiveJournal и его профилю с правами публикации на расследовательском сайте Bellingcat. Так там появилось обращение: "Bellingcat - это про-НАТО и проамериканская организация провокаторов, они врут и шпионят, проблемы других - их хлеб. Они мусорщики, а не расследователи". Fancy беркут? Кибератака сопровождалась волной фишинговых писем, целью которых было заполучить пароли других авторов Bellingcat. Проанализировав все обстоятельства, компания ThreatConnect, что те, кто представился "Киберберкутом", использовали для взлома инфраструктуру другой хакерской группы - Fancy Bear. ПоследняяДемпартии США и Всемирного антидопингового агентства в 2016 году. "По тому, как они действуют и какую используют инфраструктуру, можно понять, что это либо одна группа, либо просто соратники, действующие совместно", - сказалведущий аналитик ThreatConnect Рич Баргер. Левиев более категоричен: "Я считаю, что "Киберберкут" - очередная ширма для спецов из российских спецслужб и сотрудничающих с ними хакеров. В разные времена, в разных ситуациях они называют себя по-разному: хакер Хелл, Fancy Bear, "Киберберкут"…" В курсе ли были "игиловцы" из донецкой "Изоляции", что их перформанс будет опубликован под видом слива "Киберберкута"? Судя по тому, насколько разные по качеству (не путать с достоверностью) материалы публикуются от этого имени, "Киберберкут" может быть "зонтом", объединяющим целую сеть производителей фейков, хакеров или хакерских групп. Они могут даже не знать друг о друге, как люди, которые восстанавливали оленя на терриконе в Донецке, не знали, кто же его изначально установил.