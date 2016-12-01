Благотворительный проект «Врачи объединенной Армении» уже начал действовать в Степанакерте

Ноев Ковчег. 1 сентября в Степанакерте в рамках конференции «Посттравматический синдром после карабахских войн», организованной общественным движением «Врачи объединенной Армении» совместно с Центром психосоциального регулирования «Эмпатия», стартовал масштабный благотворительный проект по оказанию медицинской помощи малоимущим слоям населения Арцаха и Армении. Как отметил инициатор проекта, действительный член ОПРЭХ, РОО «Эстетическая медицина» Российского общества ангиологов и сосудистых хирургов, к.м.н. Тигран Казарян, сегодня число его единомышленников из России, Грузии, Израиля, Франции, Англии, а по сути – со всего мира доходит до трех тысяч человек. Наряду с медиками различных специализаций в ряды «Врачей объединенной Армении» войдут юристы, переводчики, журналисты, экономисты, готовые взять на себя «внебольничную» работу. Идея проекта возникла у доктора Казаряна во время очередного приезда на родину, где он обратил внимание на низкий уровень медицинского обслуживания, особенно в удаленной от столицы армянской глубинке. Вернувшись в Москву, написал в соцсетях о своей программе, где призвал коллег и всех неравнодушных людей принять участие в его начинании. Резонанс оказался поразительным: за считаные дни к Тиграну Владимировичу поступило огромное количество предложений от потенциальных участников, причем не только из Армении, Арцаха и диаспоры. «К моему удивлению, откликнулись люди и других национальностей – русские, англичане, французы, евреи… Было немало писем от людей, не имеющих ничего общего с медициной, но желающих помочь хотя бы тем, чтобы просто привозить еду пациентам, – рассказывает собеседник. – Стало понятно, что проект сплочения врачей «под одной крышей» начинает приобретать конкретные очертания. В этом меня очень поддержал мой друг и партнер Андраник Авагян. Несмотря на то, что он против публичности своей персоны, тем не менее не могу не сказать о его патриотизме, о его бескорыстной готовности в любую минуту прийти на помощь своему народу». В течение года был разработан бизнес-план, состоялась официальная встреча с министром здравоохранения НКР Карине Атаян, где по ключевым вопросам были достигнуты конкретные соглашения. Все это позволило уже в середине осени приступить к работе на базе Республиканской больницы Степанакерта, где имеется современное медицинское оборудование. По словам доктора, в этом плане ей могут позавидовать даже многие клиники Москвы. В первый день презентации проекта было осмотрено около 10 пациентов, которым на основании представленных карт и анализов назначено соответствующее лечение. С его отъездом эстафета перешла к местным врачам – задействованным в проекте официальным представителям организации. По итогам их работы в начале следующего года в НКР приедет интернациональная бригада медиков – специалисты пластической и реконструктивной хирургии, сосудистой хирургии, флебологи, анестезиологи, реаниматологи, терапевты, урологи, поскольку основное количество патологий выявлено именно в этих направлениях. Такие визиты будут систематическими. Весьма важным остается тот факт, что медицинское обслуживание применяется в комплексе: от диагностики и лечения до реабилитации. При этом в приоритете остаются азатамартики и военнослужащие, особенно те, кто получил ранения в период апрельской военной агрессии со стороны Азербайджана. «В частности, будет проведена операция пациенту с осколком в области лопатки. Проблем для здоровья там нет, но чисто психологически парню неприятно носить в себе вражеский кусок железа», – говорит доктор и добавляет, что всего в этот раз планируется провести от 30 до 60 операций разной сложности. Кстати, для особых случаев будут специально завозиться некоторые медицинские материалы. Например, в Степанакерте пока нет стентов для периферических сосудов. Однако пациентов, нуждающихся в таких операциях очень много. Поэтому их закупка с последующим проведением операций будет проводиться на средства фонда «Врачи объединенной Армении». Это лишь один из примеров. То же самое можно сказать о дорогостоящих процедурах УЗИ, КТ, МРТ, стоимость которых в армянских медицинских центрах зашкаливает. Практически не работает и система госзаказов, что не особо скрывают даже в отечественном Министерстве здравоохранения. Именно поэтому благотворительный проект вызвал в стране такой ажиотаж. Ведь у рядовых граждан наконец появилась надежда на доступное полноценное лечение. После отъезда из Армении доктор Казарян продолжает консультировать в онлайн-режиме всех, кто обращается к нему за помощью, но при этом подчеркивает, что организация не занимается финансированием отдельных физических или юридических лиц. Акцент делается именно на лечение. И хотя система оказания медпомощи малоимущим слоям населения продумана до мельчайших деталей и готова к любым неожиданностям, тем не менее мало кому известно, что финансирование столь масштабного проекта производится в основном за счет личных средств Тиграна Казаряна и Андраника Авагяна, а также отдельных поступлений от спонсоров. Несколько месяцев назад, когда еще только задумывался проект, господин Казарян обратился к правительству Армении с открытым письмом, в котором отметил, что помощи не ждет, но если ему захотят помочь, то будет не против. Однако ответа до сих пор так и не получил. Между тем, одной из первых откликнулась известная певица Мариам Мерабова, предложив провести благотворительный концерт, весь сбор от которого пойдет в фонд «Врачи объединенной Армении». Как бы грустно ни звучало, но, узнав об этом, некоторые наши олигархи запросили контрамарку… Комментарии в данной ситуации, как говорится, излишни. А в общем для многих остается загадкой, почему ведущий московский пластический хирург, известный среди звезд шоу-бизнеса, первый лечащий врач сиамских близнецов Зиты и Гиты безвозмездно перенаправляет свои средства на лечение соотечественников. Да, возможно, многим этого не дано понять. Но доктор Казарян считает иначе. «Выйдите на улицу и оглянитесь вокруг. Искать долго не придется. Вы увидите тех, кто нуждается в нашей помощи, – говорит он. – Я армянин. А это значит, что я обязан помогать своему народу – насколько хватит моих сил». Наталья Оганова Подробности: http://noev-kovcheg.ru/mag/2016-12/5632.html#ixzz4RaayS2k2
Благотворительный проект «Врачи объединенной Армении» уже начал действовать в Степанакерте
- Общество - 01 Декабря 2016, 16:37