В Нью-Йорке российский гроссмейстер Сергей Карякин уступил в матче на звание чемпиона мира по шахматам действующему обладателю титула норвежцу Магнусу Карлсену. Победитель получит и 60 процентов призового фонда в 1,1 миллиона долларов, сообщается в четверг, 1 декабря, на официальном сайте WorldChess.com. Поскольку 12 партий основной части матча за шахматную корону не выявили победителя, Карлсен и Карякин должны были играть тай-брейк - четыре коротких партии с контролем времени по 25 минут на игрока плюс десять секунд за каждый сделанный ход. Первые две партии закончились вничью, в третьей и четвертой победу одержал Карлсен. По данным организаторов, матч между Карлсеном и Карякиным привлек рекордное количество зрителей, за ходом финальной схватки в прямой интернет-трансляции следили более трех миллионов человек по всему миру. В истории шахмат тай-брейки дважды определяли чемпиона: в 2006 году Владимир Крамник из России победил Веселина Топалова из Болгарии; в 2012 году индус Вишванатан Ананд обыграл израильтянина Бориса Гельфанда. Между тем, матч в Нью-Йорке проходил в отсутствии президента Международной шахматной федерации ФИДЕ, экс-главы Республики Калмыкия, бизнесмена Кирсана Илюмжинова, который не смог приехать в США из-за наложенных на него санкций. Министерство финансов США включило Илюмжинова в санкционный список 25 ноября 2015 года за поддержку режима Башара Асада в Сирии и помощь при покупке нефти у террористической группировки "Исламское государство" сирийским правительством.
Магнус Карлсен вновь стал чемпионом мира по шахматам
- Общество - 01 Декабря 2016, 11:00