Открытое письмо Пан Ги Муну

«Дорогой Генеральный секретарь Пан Ги Мун, От лица всех, кто причастен к премии Aurora Prize for Awakening Humanity, мы хотели бы официально поблагодарить Вас за Вашу непоколебимую преданность делу привлечения общественного внимания к проблемам самых уязвимых представителей человечества и их поддержки, которой неизменно характеризовалась Ваша работа на посту Генерального секретаря Организации Объединенных Наций. Мы высоко ценим Ваши неустанные усилия по активному поиску наиболее эффективных методов решения самых насущных задач человечества. Благодаря своей работе на благо самых беззащитных Вы воплощаете в себе дух премии Aurora Prize for Awakening Humanity, задача которой – воздать должное тем, кто рискует собой ради других. На посту Генерального секретаря Вы планомерно делали все возможное для достижения поставленной цели – превратить ООН в орудие прогресса и добиться конкретных результатов, позволяющих улучшить жизнь женщин, детей и других наименее защищенных категорий населения нашей планеты. Мы хотели бы особенно отметить Ваше умение извлекать уроки из прошлого и использовать полученный опыт для оптимизации будущей деятельности. Премия Aurora Prizeвручается ежегодно от имени выживших во время Геноцида армян и в знак благодарности их спасителям. В этой связи мы особенно благодарны Вам за поддержку резолюции о провозглашении 9 декабря Международным днем памяти жертв преступления геноцида, чествования их достоинства и предупреждения этого преступления. Мы рады, что в резолюции закреплено, что предупреждение преступления геноцида является конкретным обязательством, определяемым современными нормами международного права. Благодаря Вашим усилиям 9 декабря превратилось в ежегодную памятную дату, и в этот день все международное сообщество может объединить усилия ради привлечения общественного внимания к соответствующей Конвенции, ее роли в предупреждении преступления геноцида и борьбы с ним, а также в чествовании памяти жертв массовых преступлений – как современных, так и совершенных в прошлом. Ваша работа на посту Генерального секретаря подходит к концу, и мы присоединяемся к людям по всему миру, которые благодарят Вас за Вашу преданность общественному служению. Мы также выражаем надежду, что сможем сыграть свою роль в сохранении и приумножении Вашего наследия. Искренне Ваши, Нубар Афеян Вартан Грегорян Рубен Варданян СоучредителипремииAuroraPrizeforAwakeningHumanity»
30 ноября Фонд ООН и Корпорация Карнеги в Нью-Йорке дали торжественный обед в честь Пан Ги Муна, чей девятилетней срок на посту Генерального секретаря ООН завершится 31 декабря 2016 года. Соучредители гуманитарной инициативы «Аврора» Вартан Грегорян, Нубар Афеян и Рубен Варданян выразили Пан Ги Муну свою благодарность в открытом письме: