Приуроченные к премии AuroraPrize 2017 мероприятия пройдут с 24 апреля по 28 мая

Международная гуманитарная инициатива «Аврора» объявила о предстоящем вручении второй премии AuroraPrize Международная гуманитарная инициатива «Аврора» и премия AuroraPrizeforAwakeningHumanity, общий призовой фонд которой составляет 1 млн долларов, были созданы от имени потомков выживших во время Геноцида армян и в знак благодарности тем, кто рисковал жизнью и благополучием ради спасения других. На первой церемонии вручения премии, прошедшей в столице Армении 24 апреля 2016 года, лауреатом AuroraPrize стала МаргеритБаранкитс, основательница «Дома Шалом» и больницы REMA в Бурунди. Баранкитс была отмечена за уникальный вклад в дело спасения тысяч детей и оказания помощи сиротам и беженцам, пострадавшим от гражданской войны в Бурунди. В соответствии с правилами этой уникальной премии, лауреат выбрала следующие три организации для получения гуманитарной награды в 1 млн долларов: Фонд Великого Герцога и Великой Герцогини Люксембурга, Фонд Жана-Франсуа Петерброка (Фонд JFP) и Фонд BridderlechDeelen, Люксембург. Армянский народ неустанно работает над тем, чтобы его воспринимали не как жертв, но как достойных и деятельных граждан мира, и в этом контексте ежегодная церемония вручения премии AuroraPrize знаменует торжество общечеловеческих ценностей. Кульминация торжества запланирована на 28 мая в Ереване. 28 мая Арменияпразднует День Первой республики, чествуя стойкость выживших – спустя всего три года после Геноцида они провозгласили независимую Республику Армения. Церемония вручения Премии и сопутствующие ей мероприятия должны пролить свет на этот путь от смерти к жизни, от отчаяния- к надежде, от трагедии - к возрождению. Финалисты премии AuroraPrize 2017 будут объявлены 24 апреля 2017 года, в ежегодный День памяти жертв Геноцида армян. На специальной церемонии, которая пройдет 28 мая 2017 года в Ереване, один из финалистов станет лауреатом Премии. ЧленыОтборочной комиссиивыберут лауреата и финалистов из 558 кандидатов, номинированных людьми из 66 стран мира. Соучредитель Международной гуманитарной инициативы «Аврора» НубарАфеян заявил: «В основе премии AuroraPrize лежит стремление воздать должное тем, кто посвятил свою жизнь выживанию и процветанию других. Очень радостно, что в столь короткий срок эта инициатива нашла отклик и понимание среди представителей разных стран и сообществ по всему миру». Рубен Варданян добавил: «28 мая, несмотря на последствия Геноцида, выжившие армяне не побоялись объявить о своей независимости в разгар региональной смуты. Их действия – лучшая иллюстрация нашей веры в то, что жертвы весьма скоро перестали быть просто уцелевшими и превратились в деятельных и небезразличных членов глобального общества. «Аврора» ставит своей задачей пролить свет на возможность подобного преображения, на путь отбеспомощности к надежде, ведь в этом обещании нового начала нуждается каждый из нас». В течение более чем месяца, с 24 апреля и по 28 мая, гуманитарная инициатива «Аврора» будет реализовывать международную программу мероприятий, цель которых – воздать должное вдохновляющим историям финалистов Премии и другим масштабным гуманитарным инициативам. Серия дискуссий AuroraDialogues, в которой принимают участие ведущие специалисты в области решений гуманитарных проблем, впервые состоялась в 2016 году в Ереване наряду с другими мероприятиями, приуроченными к вручению премии AuroraPrize. В этом году дискуссии будут расширены и пройдут в сообществах по всему миру, став одним из ключевых компонентов итоговых мероприятий 27-28 мая в Ереване. О международном проекте AuroraHumanitarianInitiative
Международная гуманитарная инициатива «Аврора» стремится создать глобальное гуманитарное движение. У истоков этой инициативы стоят трагические события Геноцида 1915 года, когда погибли полтора миллиона армян. Те немногие, кому удалось уцелеть, обязаны своей жизнью героическим действиям неравнодушных людей и гуманитарных организаций, вмешавшихся в происходящее с огромным риском для себя. Истории спасения армян — прежде всего, истории мужества. Столетие спустя международный проект AuroraHumanitarianInitiative стремится поделиться с миром этими удивительными историями выживших и их спасителей, выразить им благодарность и воздать должное силе человеческого духа. Международный проект AuroraHumanitarianInitiative инициирует, реализует и поддерживает проекты, призванные повысить осведомленность публики о самых неотложных гуманитарных проблемах, стоящих перед мировым сообществом, а также найти их решения. Эти проекты включают в себя премию AuroraPrizeforAwakeningHumanity, серию дискуссий AuroraDialogues, ежегодное исследование AuroraHumanitarianIndex, инициативу 100 LIVES и проекты стипендиальных программ AuroraGratitudeProjects.
Международная гуманитарная инициатива «Аврора» — филантропический проект ВартанаГрегоряна, НубараАфеяна и Рубена Варданяна. «Аврора» представлена тремя организациями: 100 LivesFoundation, Inc. (Нью-Йорк, США), 100 LivesFoundation (Женева, Швейцария) и IDeA Foundation(Ереван, Армения).
Огуманитарнойпремии Aurora Prize for Awakening Humanity
Каждый год лауреат премии AuroraPrize, присуждаемой от лица всех выживших во время Геноцида армян и в знак благодарности их спасителям, будет удостоен гранта в размере 100 тысяч долларов. Лауреат также получит уникальную возможность продолжить благотворительную эстафету, номинировав вдохновившие его самого на гуманитарную деятельность организации на награду в размере 1 млн долларов. Премия вручается за исключительный вклад в дело сохранения человеческих жизней и продвижения идей гуманизма.
В Отборочную комиссию премии AuroraPrize входят лауреаты Нобелевской премии мира Оскар Ариас, Ширин Эбади и ЛеймаГбови, экс-президент Ирландии Мэри Робинсон, адвокат по правам человека Хина Джилани, бывший министр иностранных дел Австралии и почетный президент Международной кризисной группы Гарет Эванс, президент Корпорации Карнеги в Нью-Йорке ВартанГрегорян, а также обладатель премии «Оскар», актер и филантроп Джордж Клуни. Дополнительная информация о премии доступна на сайте www.auroraprize.com
Приуроченные к премии AuroraPrize 2017 мероприятия пройдут с 24 апреля по 28 мая
- Общество - 30 Ноября 2016, 18:08