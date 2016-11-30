Московий, Оганесон, нихоний и теннисин - новые элементы

Новый элемент периодической таблицы Менделеева под номером 115 получил официальное название «московий», соответствующее сообщение опубликовано на сайте Международного союза теоретической и прикладной химии (IUPAC). Элементу присвоен символ Mc, отмечается в сообщении. Название он получил в честь открывших его ученых Объединенного института ядерных исследований, который находится в подмосковной Дубне. Кроме того, официальное название получил 118-й элемент. Теперь он именуется «оганесон» (Og) в честь академика РАН Юрия Оганесяна. Также 113 и 117-й элементы теперь называются «нихоний» (Nh) и «теннессин» (Ts) соответственно. Название одного из них является производным от местного названия Японии — Нихон, другой своим именованием обязан штату Теннесси, в котором находится национальная лаборатория Министерства энергетики США Ок-Ридж. В июне этого года IUPAC уже предлагал принять эти названия новых элементов в качестве официальных.

