В результате пожара в школьном общежитии в Турции погибли 11 детей

В турецком городе Адана в результате пожара в школьном общежитии погибли 11 детей и один взрослый, сообщает Би-би-си со ссылкой на местных чиновников. "12 тел было обнаружено, 22 пострадавших доставлены в больницы", - цитирует Анатолийское агентство губернатора региона. По данным Франс пресс, 11 погибших были учащимися средней школы, еще одна жертва - женщина-комендант. На съемках, показанных по турецкому телевидению, можно увидеть охваченное огнем трехэтажное здание и пожарных, которые пытаются потушить пламя. Сообщается, то это было частное общежитие, в нем проживали 34 ученика. Некоторые из пострадавших, чтобы спастись от огня, выпрыгивали из окон. По предварительным данным, пожар возник из-за короткого замыкания, огонь быстро распространился из-за деревянных конструкций внутри здания, сообщает Франс пресс со ссылкой на местных чиновников.