Кто из мировых лидеров поедет на похороны Фиделя Кастро?

Фидель Кастро неизменно присутствовал в международной политике на протяжении более чем полувека. Однако роль его была по меньшей мере спорной, и вот теперь мировым лидерам предстоит решать, стоит ли ехать на похороны этого пламенного революционера. В конечном итоге такое желание изъявили считанные единицы. Многие бывшие друзья и союзники решили отправить вместо себя личных представителей. И даже ключевой партнер Кубы, Китай, еще не объявил, поедет ли на похороны Си Цзиньпин. Так кто же в итоге отправится в Гавану? Воздержавшиеся Пожалуй, самым удивительным, учитывая давнюю дружбу двух стран, стал отказ Владимира Путина. Его пресс-секретарь Песков заявил, что у российского президента слишком напряженный график, поэтому вместо него на Кубу отправится специальный представитель. То, что на похороны не поедет Барак Обама, едва ли кого-то удивило. Несмотря на шаги, которые предпринял американский президент для нормализации отношений с Островом Свободы, фигура Кастро остается для американцев, особенно кубинского происхождения, которые вынуждены были бежать оттуда, мягко говоря, противоречивой. Пока неясно, поедет ли на Кубу какой-то американский представитель, однако в США уже звучали призывы вообще никого не отправлять на похороны. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, отец которого, Пьер Трюдо, дружил с Фиделем, был одним из немногих западных лидеров, выразивших кубинцам соболезнования по случаю кончины команданте. Но и он не поедет на Кубу. Несмотря на тесную дружбу с покойным, президент Вьетнама Чан Дай Куанг также не поедет на похороны. Вместо себя он решил отправить председателя Национального Собрания Вьетнама Нгуен Тхи Ким Нган. Тем не менее, во Вьетнаме будет объявлен однодневный траур. Премьер-министр Индии Нарендра Моди, на прошлой неделе почтивший память Кастро, которого он назвал "символической фигурой", сам от полета на Кубу отказался, однако вместо него туда поедет министр внутренних дел, один из наиболее влиятельных членов кабинета министров Индии. Узкий круг Список мировых лидеров, которые решили лично принять участие в похоронах Фиделя, весьма краток. На Кубу отправятся несколько латиноамериканских руководителей: президент Венесуэлы Николас Мадуро, у наставника которого, Уго Чавеса, были особые отношения с кубинским лидером. На траурную церемонию приедут также президенты Эквадора Рафаэль Корреа, Боливии Эво Моралес и Никарагуа Даниэль Ортега. Ожидают также президентов Сальвадора и Мексики Санчеса Серена и Энрике Пенья Ньето. По меньшей мере двое руководителей африканских стран также выразили желание поехать на Кубу. Это президент Южной Африки Джейкоб Зума, которому только что вынесли вотум доверия, и Роберт Мугабе, который только что ввел в обращение у себя в Зимбабве суррогатную валюту. Что касается Евросоюза, то он, скорее всего, будет представлен единственным человеком - греческим премьером Алексисом Ципрасом. И еще двое известных европейцев намерены отдать дань памяти Кастро. Это председатель ирландской партии Шинн Фейн Джерри Адамс и бывший король Испании Хуан Карлос.