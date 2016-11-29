Пять человек выжили при крушении самолета в Колумбии

По предварительным данным, 76 человек погибли в результате крушения пассажирского самолета BAE Avro неподалеку от аэропорта города Медельин на северо-западе Колумбии. Пять человек выжили. Самолет разбился при заходе на посадку. В "Твиттере" издания "Новости Восточной Антиокии" опубликованы первые фотографии с места крушения. Первоначально сообщалось о шести выживших, издание приводит их имена. Это Алан Рушель, Химена Суарес, Данило, Эдвин, Джексон Фоллман и Рафаэль Хенцель. В комментариях к твиту указано, что пока невозможно подтвердить, выжил ли пассажир по имени Джексон. Управление гражданской авиации Колумбии опубликовало список пассажиров лайнера на своей странице в Facebook. На борту лайнера, выполнявшего чартерный рейс из Сан-Паулу, находились футболисты бразильского клуба "Шапекоэнсе". Они направлялись в Медельин на финал кубка Южной Америки, где должны были сыграть с местным клубом "Атлетико Насьональ".