Россияне выступили за ограничение притока иностранной рабочей силы

74% граждан полагают, что большинство приезжих работают нелегально. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМа. 71% респондентов говорит о том, что из-за приезжих коренное население получает меньшую зарплату. 40% граждан полагают, что мигранты должны жить на специально выделенных территориях. 63% россиян считают, что в их населенных пунктах живет много мигрантов, в городах эта цифра составляет 70%. 81% граждан полагает, что работодателям выгоднее брать на работу мигрантов, а не местное население. По мнению 74% респондентов ВЦИОМа, большинство приезжих работают нелегально, только 16% не согласны с таким утверждением. 63% россиян ожидают, что коренное население страны может «оказаться в меньшинстве» из-за того, что в семьях мигрантов «много детей». 71% опрошенных обвиняют приезжих в «сокращении зарплат местных жителей» из-за того, что те соглашаются на более низкую оплату труда. По мнению 57% граждан, благодаря мигрантам «есть возможность получения более дешевых услуг (ремонт квартир, строительство дач)». Только 37% опрошенных думают, что приезжие вносят этническое и культурное разнообразие в жизнь. Лишь 36% россиян полагают, что мигранты помогают поступлению дополнительных денежных средств в экономику. 78% россиян уверены, что государство должно ограничивать поток иностранных мигрантов в Россию. 14% говорят о том, что власти, наоборот, должны привлекать иностранную рабочую силу. 57% граждан не интересует культура и обычаи стран, откуда прибывают мигранты. 40% опрошенных думают, что приезжие должны жить на специально отведенных территориях, 50% считают, что этого не нужно. Впрочем, 61% респондентов не против, чтобы их дети дружили с детьми мигрантов. 30% такую дружбу бы ограничили. Вчера мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что администрация города совместно с правительством России ищет законодательные пути решения проблемы нелегальной миграции. «По разным оценкам, сегодня более 40% мигрантов работают в городе нелегально. Прежде всего это касается вахтовиков так называемых, которые работают в Москве, проживают в России менее 90 суток, поэтому не проходят регистрацию»,— сказал мэр. Подробнее: http://www.kommersant.ru/doc/3156394