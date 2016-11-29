В Колумбии разбился самолет с бразильской футбольной командой

Пассажирский самолет British Aerospace 146 с 72 пассажирами и 9 членами экипажа на борту, выполнявший чартерный рейс из Боливии в колумбийский город Медельин, разбился в Колумбии. Среди пассажиров самолета были футболисты бразильского клуба "Шапекоэнсе", которые направлялись в Медельин на финал кубка Южной Америки, где должны были сыграть с местным клубом "Атлетико Насьональ". Как сообщается, авария произошла в провинции Антиокия в районе Ла-Уньон. Тип воздушного судна уточняется.