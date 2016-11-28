Мегалитический комплекс Караундж (Зорац карер), который называют "армянским Стоунхенджем", включен в список древнейших обсерваторий мира по версии научно-популярного географического журнала National Geographic. "Сириус и Орион сияют над освещенными лунными камнями таинственного Караунджа. Он состоит из сотен вертикальных камней, расположенных в произвольном порядке", - написало издание, передает АМИ “Новости-Армения”. Караундж или Зорац карер (Могучие камни") находится в трех тысячах милях к востоку от португальского Кромлеха, поблизости от Сисиана на юге Армении и состоит из 223 вертикально стоящих больших камней, весом до 10 тонн. На территории комплекса на площади в 25 гектаров по определенной системе расположены несколько огромных камней треугольной формы, в которых проделаны специальные отверстия для телескопа. Некоторые ученые-археологи относят создание Караунджа к концу третьего тысячелетия до нашей эры, однако другие эксперты считают, что комплекс намного древнее и основан в пятом тысячелетии. В отношении этого загадочного сооружения из камней академик Парис Геруни в 90-е годы прошлого века выдвинул сенсационную гипотезу, назвав его самой древней астрономической обсерваторией из всех обнаруженных на то время, напоминает “Новости-Армения”.